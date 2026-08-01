Η αυλαία έπεσε, το κοινό χειροκρότησε και όλα έδειχναν πως η βραδιά είχε ολοκληρωθεί. Οι συνεργάτες του Γιάννη Τσιμιτσέλη, όμως, είχαν ετοιμάσει κάτι ακόμη. Λίγα λεπτά μετά το τέλος της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι», ο ηθοποιός βρέθηκε μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη για τα 45α γενέθλιά του.

Αν και τα γενέθλιά του ήταν στις 28 Ιουλίου, ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα, στο Θέατρο Άλσος, παρουσία των ανθρώπων με τους οποίους μοιράζεται καθημερινά τη σκηνή.

Τούρτα, ευχές και χαμόγελα

Οι συνεργάτες του εμφανίστηκαν με τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντάς τον ευχάριστα. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ενώ το χαμόγελό του μαρτυρούσε πόσο ξεχωριστή ήταν η στιγμή.

Η τούρτα ήταν διακοσμημένη με φωτογραφία του και την ευχή «Χρόνια πολλά Γιάννη μας», ενώ μια δεύτερη αφιέρωση έγραφε:

«Στον σκηνοθέτη, παραγωγό, παρουσιαστή, ηθοποιό της καρδιάς μας», προκαλώντας ακόμη περισσότερα χαμόγελα.

Η Κατερίνα Γερονικολού στο πλευρό του

Από αυτή τη σημαντική στιγμή δεν θα μπορούσε να λείπει η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμμετέχει επίσης στην παράσταση.

Μάλιστα, τη στιγμή που ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεχόταν τις ευχές των συνεργατών του, εκείνη τον πλησίασε και του χάρισε ένα τρυφερό φιλί, κάνοντας ακόμη πιο ζεστή την ατμόσφαιρα.

Τα στιγμιότυπα από τον εορτασμό δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας το όμορφο κλίμα που επικράτησε μετά το τέλος της παράστασης και τη χαρά του ηθοποιού να γιορτάσει μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα του.