Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Τα πικρόχολα σχόλια με βοήθησαν να γίνω καλύτερος άνθρωπος»

Το δικό του αντίο είπε συγκινημένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» η οποία φέτος ολοκληρώνει και τον κύκλο της στον ΣΚΑΪ. «Δυστυχώς τελειώνει αυτή η εκπομπή, μετά από δύο χρόνια, πάρα πολύ δημιουργικά, που είδαμε πολλά πράγματα. Γνώρισα απίστευτους ανθρώπους, πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, μου φέρθηκαν καλά, τους φέρθηκα καλά.

Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι βλέπατε αυτή την εκπομπή και με σταματούσατε στον δρόμο. Ευχαριστώ και αυτούς που δεν ήταν τόσο φανς της εκπομπής, με τα διάφορα πικρόχολα σχόλια που και αυτά βοήθησαν στο να γίνω κι εγώ καλύτερος και καλύτερος άνθρωπος».

«Θα ανταμώνουμε πάντα όπου υπάρχει Ελλάδα»

«Αυτά τα δύο χρόνια, αυτή η εκπομπή είχε σκοπό να δείξει τα καλά και τα κακά κάθε τόπου. Εγώ λέω να επενδύσουμε στα καλά, γιατί είμαστε ευλογημένοι να ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου… Και τη χώρα τη δημιουργούν οι άνθρωποί της. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι… Οι λαγοκέφαλοι είναι φίλοι μας! Θα ανταμώσουμε ξανά και θα ανταμώνουμε πάντα όπου υπάρχει Ελλάδα. Να είστε καλά».