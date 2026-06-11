Ο «ήρωας του Μπέλφαστ» έχει τατουάζ με Σπαρτιάτη πολεμιστή στο στήθος του

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Ματ Μαγκ Τιερνάν, ο 32χρονος άνδρας που βοήθησε να ακινητοποιηθεί ο Σουδανός δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον του Στίβεν Όγκιλβι στο Μπέλφαστ.

Ο Τιερνάν έχει χαρακτηριστεί από βρετανικά μέσα ενημέρωσης ως «ήρωας του Μπέλφαστ», καθώς μαζί με άλλους πολίτες επενέβη έγκαιρα και συνέβαλε στην αποτροπή μιας ακόμη πιο τραγικής κατάληξης.

🚨 BREAKING: Hero who used a hurling stick to fight off the Sudanese knifeman in Belfast has been named as Maitiu Mag Tighearnan. pic.twitter.com/FLPUVsmWAj — The Mercian (@TheMercianNews) June 9, 2026

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η πράξη του, χρήστες των κοινωνικών δικτύων παρατήρησαν ένα μεγάλο τατουάζ που φέρει στην αριστερή πλευρά του στήθους του και απεικονίζει έναν Σπαρτιάτη πολεμιστή.

Καταδίκασε τα επεισόδια στο Μπέλφαστ

Μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή Good Morning Britain του ITV, ο Μαγκ Τιερνάν αναφέρθηκε στα βίαια αντιμεταναστευτικά επεισόδια που ακολούθησαν την επίθεση, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τις ταραχές.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του και στο να διαμαρτύρεται. Όταν όμως η διαμαρτυρία γίνεται βίαιη, τότε χάνεται ο σκοπός της και αυτό που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί», δήλωσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων υπέστη ζημιές και ένα κατάστημα κοντά στο σπίτι του, το οποίο λειτουργούσε επί περίπου 20 χρόνια από την ίδια οικογένεια.

Συγκεντρώθηκαν πάνω από 30.000 λίρες για τον «ήρωα»

Η πράξη του προκάλεσε κύμα συμπαράστασης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με στόχο να του προσφερθεί συμβολικά «μια μπύρα» ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε περισσότερες από 30.000 λίρες μέσα σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να κρατήσει τα χρήματα και ζήτησε να διατεθούν στον Στίβεν Όγκιλβι και την οικογένειά του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αποκατάστασης και της νοσηλείας του μετά τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκε.