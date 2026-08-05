Ο «κανόνας των 3 λεπτών» στο κλιματιστικό που προστατεύει τη συσκευή σου

Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να ανοίξεις ξανά το κλιματιστικό αμέσως μετά την απενεργοποίησή του, πιθανότατα έχεις παρατηρήσει ότι δεν ξεκινά αμέσως. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη ή δυσλειτουργία, αλλά ότι ενεργοποιείται ένας μηχανισμός προστασίας που υπάρχει στα περισσότερα σύγχρονα air condition.

Οι τεχνικοί τον αποκαλούν «κανόνα των 3 λεπτών» και αφορά κυρίως την προστασία του συμπιεστή, δηλαδή του βασικού εξαρτήματος που επιτρέπει στο σύστημα να ψύχει τον χώρο. Μετά το κλείσιμο της συσκευής, απαιτούνται συνήθως 3 έως 5 λεπτά ώστε να εξισορροπηθούν οι πιέσεις στο εσωτερικό του κυκλώματος. Αν ο συμπιεστής ξεκινήσει αμέσως, καταπονείται σημαντικά περισσότερο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του.

Δες γιατί οι τεχνικοί επιμένουν σε αυτή τη μικρή αναμονή και πώς μπορείς να προστατεύσεις το κλιματιστικό σου από περιττή φθορά.