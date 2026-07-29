Μέχρι σήμερα είχε επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, όμως, ο Κωνσταντίνος Βασάλος έκανε μια εξαίρεση, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το στιγμιότυπο προέρχεται από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στα Κουφονήσια, όπου ο ίδιος περνά στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους και τη Δανάη Βαρθολομάτου.

Η πρώτη κοινή αναφορά στη σύντροφό του

Στο Instagram Story που δημοσίευσε, η Δανάη Βαρθολομάτου ποζάρει στο μπαλκόνι του καταλύματος, με φόντο το φεγγάρι και τον νυχτερινό ουρανό. Φορά το μαγιό της και ένα παρεό, ενώ ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνόδευσε τη φωτογραφία με το όνομά της και μία κόκκινη καρδιά.

Η ανάρτηση ξεχώρισε, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο πρώην παίκτης του Survivor επιλέγει να δείξει δημόσια τη σύντροφό του μέσα από τα social media.

Η επιλογή να κρατά χαμηλούς τόνους

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει αναφερθεί στο παρελθόν στην απόφασή του να προστατεύει την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Για τον λόγο αυτό, απέφευγε μέχρι σήμερα να δημοσιεύει φωτογραφίες που αφορούσαν τη νέα του σχέση. Η πρόσφατη ανάρτησή του, ωστόσο, αποτέλεσε μια μικρή αλλά ξεχωριστή εξαίρεση, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια πιο προσωπική στιγμή από τις καλοκαιρινές του διακοπές.