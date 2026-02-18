Ο Πάπας «γυρίζει την πλάτη» στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ και στηρίζει τον ΟΗΕ

Το Βατικανό δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστή ως «Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, ανώτατος διπλωμάτης του Βατικανού, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων πρέπει να συντονίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.



Σύμφωνα με το Reuters, ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Πάπας από τις ΗΠΑ, κλήθηκε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο τον Ιανουάριο. Η Αγία Έδρα «δεν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης λόγω της ιδιαίτερης φύσης της, η οποία προφανώς δεν είναι αυτή των άλλων κρατών», δήλωσε ο Παρολίν. «Ένα θέμα που μας απασχολεί», είπε, «είναι ότι σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα ο ΟΗΕ που διαχειρίζεται αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις. Αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία έχουμε επιμείνει».



Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, που οδήγησε σε μια εύθραυστη εκεχειρία τον Οκτώβριο, το Συμβούλιο είχε ως στόχο να εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας. Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Συμβούλιο, με τον ίδιο ως πρόεδρο, θα αντιμετωπίζει παγκόσμιες συγκρούσεις. Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίαση στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου για να συζητήσει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δηλώσει ότι οι εκπρόσωποί τους σκοπεύουν να συμμετάσχουν ως παρατηρητές, καθώς δεν έχουν ενταχθεί στο Συμβούλιο. Πολλοί εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων λένε ότι η εποπτεία από τον Τραμπ ενός Συμβουλίου που επιβλέπει τις υποθέσεις ενός ξένου εδάφους μοιάζει με αποικιακή δομή. Το Συμβούλιο που ιδρύθηκε τον περασμένο μήνα έχει επίσης δεχτεί κριτική επειδή δεν περιλαμβάνει Παλαιστίνιο εκπρόσωπο.

Ορισμένοι από τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή έχουν προσχωρήσει, αλλά οι δυτικοί σύμμαχοί της έχουν μείνει μέχρι στιγμής εκτός.



Ο Πάπας Λέων έχει επανειλημμένως καταδικάσει τις συνθήκες στη Γάζα. Αξίζει, πάντως, να αναφέρουμε ότι ο ίδιος, ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως, σπάνια συμμετέχει σε διεθνή συμβούλια. Το Βατικανό διαθέτει εκτεταμένη διπλωματική υπηρεσία και είναι μόνιμος παρατηρητής στα Ηνωμένα Έθνη.