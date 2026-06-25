Ο Ροναλντίνιο χαιρέτησε την αποστολή της Βραζιλίας - Η αγκαλιά με τον Νεϊμάρ

Η Βραζιλία κέρδισε την Σκωτία (0-3) και προκρίθηκε στην φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι βρέθηκε και ένας θρύλος του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο Ροναλντίνιο.

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρέθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και την ώρα που οι δυο ομάδες έβγαιναν στο γήπεδο, αυτός τους εμψύχωσε και τους χαιρέτισε έναν προς έναν. Οι παίκτες έδειχναν χαρούμενοι που τον βλέπουν, ενώ όταν ήρθε η σειρά του Νεϊμάρ, οι δυο σούπερ στάρ αγκαλιάστηκαν θερμά και φαίνεται να αντάλλαξαν μερικά λόγια.

Τέλος όταν βγήκε ο Κάρλο Αντσελότι είδε τον «Gaucho» και με χαμόγελι τον αγκάλιασε και αυτός, με τους δυο άντρες να συζητούν σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα.

Μάλιστα ο ίδιος κοινοποίησε το βίντεο με τους χαιρετισμούς γράφοντας την λεζάντα: «Μια σημαντική νίκη και πρωτιά στο γκρούπ. Τρομερό συναίσθημα να βρίσκομαι εδώ με την εθνική μας ομάδα και όλο το βραζιλιάνικο κοινό να ζητωκραυγάζει».