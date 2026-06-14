Ο «Spider-Man της Υεμένης» σκοτώθηκε σε κρατήρα ηφαιστείου - Η τελευταία αναρρίχηση

Ο άνδρας που οι ακόλουθοί του αποκαλούσαν «Spider-Man της Υεμένης» δεν έγινε γνωστός επειδή ανέβαινε σε ουρανοξύστες ή επειδή κυνηγούσε μια καλά φωτισμένη viral εικόνα σε κάποια μεγάλη μητρόπολη. Η δική του σκηνή ήταν οι βράχοι, οι γκρεμοί και οι ηφαιστειακοί σχηματισμοί της Υεμένης. Ένα τοπίο σκληρό, εντυπωσιακό και επικίνδυνο, που εκείνος αντιμετώπιζε συχνά χωρίς σχοινιά, χωρίς ζώνη ασφαλείας, χωρίς δίχτυ προστασίας.

Ο Al-Qa’qa’ bin Antar, γνωστός και ως Antar Al-Absi, σκοτώθηκε σε ηλικία 30 ετών, όταν έπεσε μέσα στον κρατήρα Haradhat Damt, στην επαρχία Al Dhale της νότιας Υεμένης, στη διάρκεια αναρρίχησης χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας.

Σύμφωνα με διεθνή και τοπικά μέσα, ο νεαρός σκαρφάλωνε στα απότομα εσωτερικά τοιχώματα του κρατήρα όταν έχασε την ισορροπία ή το κράτημά του και έπεσε στο κενό. Ο κρατήρας εκτιμάται ότι έχει βάθος περίπου 120 μέτρων.

Η πτώση στον κρατήρα Haradhat Damt

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ ο 30χρονος επιχειρούσε ακόμη μία επικίνδυνη ανάβαση σε ηφαιστειακό σχηματισμό. Η περιοχή Haradhat Damt θεωρείται γνωστό φυσικό ορόσημο στην Υεμένη, όμως το εσωτερικό του κρατήρα περιγράφεται ως δύσβατο και ιδιαίτερα επικίνδυνο, με απότομα βραχώδη σημεία και περιορισμένη πρόσβαση.

Μετά την πτώση, κινητοποιήθηκαν ομάδες διάσωσης και Πολιτικής Άμυνας. Η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του ήταν πολύ δύσκολη, λόγω του βάθους του κρατήρα, της μορφολογίας του εδάφους και των συνθηκών μέσα στο ηφαιστειακό άνοιγμα.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η επιχείρηση διήρκεσε πολλές ώρες και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, όταν οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τη σορό του.

Ποιος ήταν ο «Spider-Man της Υεμένης»

Ο Al-Qa’qa’ bin Antar είχε χτίσει τα τελευταία χρόνια μεγάλο κοινό στα social media, ανεβάζοντας βίντεο από αναρριχήσεις σε βράχους, βουνά και ηφαιστειακούς σχηματισμούς της Υεμένης.

Τα πλάνα του συχνά έδειχναν τον ίδιο να κινείται πάνω σε σχεδόν κάθετες επιφάνειες, να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει σε επικίνδυνα σημεία και να δοκιμάζει τα όριά του σε τοπία που ελάχιστοι θα πλησίαζαν χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Αυτή η ευκολία με την οποία έμοιαζε να «κολλά» πάνω στον βράχο ήταν και ο λόγος που πολλοί άρχισαν να τον αποκαλούν «Spider-Man της Υεμένης».

Για τους ακόλουθούς του, ήταν ένας άνθρωπος που έδειχνε μια άλλη εικόνα της χώρας του: όχι μόνο την Υεμένη του πολέμου και της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και την Υεμένη των βουνών, των ηφαιστειακών τοπίων, των απόκρημνων σχηματισμών και της άγριας φυσικής ομορφιάς.

Ανάμεσα στο θάρρος και τον κίνδυνο

Η φήμη του, όμως, είχε και μια σκοτεινή πλευρά. Πολλές από τις αναρριχήσεις του γίνονταν χωρίς σχοινιά, κράνος, ζώνη ασφαλείας ή υποστηρικτική ομάδα, κάτι που είχε προκαλέσει ανησυχία σε κατοίκους και χρήστες των social media.

Σε αρκετά βίντεο, ο 30χρονος εμφανιζόταν να ανεβαίνει σε εσωτερικά τοιχώματα κρατήρων ή σε βράχια με μεγάλη κλίση, όπου ένα λάθος πάτημα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Αυτό ακριβώς φαίνεται πως συνέβη στην τελευταία του αναρρίχηση.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα, οι επικίνδυνες αναρριχήσεις δεν ήταν για εκείνον μόνο περιπέτεια ή περιεχόμενο για τα social media. Φέρεται να είχαν γίνει και ένας τρόπος βιοπορισμού, καθώς παρουσίαζε επιδείξεις σε επισκέπτες και έγραφε ονόματα πάνω στους βράχους του κρατήρα έναντι μικρών ποσών, προκειμένου να στηρίζει οικονομικά την οικογένειά του.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό του

Μετά την είδηση του θανάτου του, βίντεο που φέρονται να δείχνουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση του άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media. Οι Αρχές δεν έχουν σχολιάσει επισήμως την αυθεντικότητα όλων των πλάνων που αναπαράγονται, ενώ αρκετοί χρήστες ζητούν να μη διακινείται το υλικό από σεβασμό στην οικογένειά του.

Στους λογαριασμούς όπου ήταν γνωστός, τα σχόλια γέμισαν με μηνύματα θλίψης. Πολλοί τον αποχαιρέτησαν ως έναν άνθρωπο που αγαπούσε την περιπέτεια και ήθελε να δείξει στον κόσμο τις άγνωστες πλευρές της Υεμένης. Άλλοι στάθηκαν στο πόσο επικίνδυνες ήταν οι αναρριχήσεις του και στο ότι η τραγωδία ίσως ήταν θέμα χρόνου.

Estes foram os momentos finais do aventureiro Al-Qa'qa' Antar Al-Absi, o "Spider-Man do Iêmen", antes de cair na cratera do vulcão Haradha (Damt), no Iêmen.



Ele escalava a parede interna da cratera sem qualquer equipamento de segurança, como sempre fazia.



Escorregou, perdeu o… pic.twitter.com/EprKxFcM0G — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) June 13, 2026

Ο θάνατος του «Spider-Man της Υεμένης» δεν είναι απλώς η τραγική κατάληξη μιας παράτολμης αναρρίχησης. Είναι και μια υπενθύμιση για το τίμημα που μπορεί να έχει η κουλτούρα του ακραίου θεάματος στο διαδίκτυο.

Ο Al-Qa’qa’ bin Antar έγινε γνωστός επειδή έκανε πράγματα που έμοιαζαν αδύνατα. Για λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά, στα βίντεό του, ο φόβος έμοιαζε να μην υπάρχει. Όμως η τελευταία του ανάβαση έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι ακόμη και όσοι μοιάζουν να έχουν γεννηθεί για να κινούνται στους γκρεμούς, δεν μπορούν να ξεφύγουν από τους νόμους της βαρύτητας.