Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστεί στη γιορτή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Την πρόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στην ετήσια εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου, έκανε γνωστή η Ρένα Δούρου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.



Η νεοεκλεχθείσα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή πως η εκδήλωση δεν υπηρετεί τον πραγματικό σκοπό της όταν σε αυτή πρόκειται να παραστούν νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας.

«Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας», επισημαίνεται στην επιστολή της Ρένας Δούρου.



Συμπληρώνεται δε πως «Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους αγώνες, επιλέγει να τούς τιμήσει με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, εκεί όπου παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών, εκεί όπου η συλλογική μνήμη αντιστέκεται στη λήθη και στις βολικές εξισώσεις»



Δείτε την επιστολή της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.