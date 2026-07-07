Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον «ζωντανεύει» μέσω της ΑΙ και απαντάει σε ερωτήσεις για την Αμερική

Ένα νέο project τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να φέρει τον Τζορτζ Ουάσινγκτον στο σήμερα, όχι μέσα από βιβλία ιστορίας αλλά μέσα από ένα περιβάλλον συζητήσεων με τον απλό χρήστη. Το σχετικό chatbot έχει σχεδιαστεί ώστε να μιλά σαν τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερωτήσεις για τον ρόλο του στην Αμερικανική Επανάσταση, το Σύνταγμα αλλά και για άλλα θέματα όπως η δουλεία. Πίσω από την ιδέα βρίσκεται μια εταιρεία τεχνολογίας με έδρα τη Φλόριντα, η οποία στοχεύει τόσο σε εκπαιδευτική χρήση όσο και σε ευρύτερο κοινό που θέλει να αλληλεπιδρά με ιστορικές φιγούρες που εμφανίζονται με μορφή avatar.



Πώς «σκέφτεται» ένα ιστορικό AI

Το chatbot βασίζεται σε μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που έχει «χτιστεί» πάνω σε βιογραφικά κείμενα, εγκυκλοπαιδικά λήμματα και επιλεγμένες ιστορικές πηγές για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον. Έτσι, όταν ο χρήστης κάνει μια ερώτηση, η απάντηση δεν προκύπτει μόνο από γενική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά από ένα σύνολο πηγών που επιχειρούν να αποδώσουν όσο γίνεται πιο πιστά τις ιστορικές θέσεις της εποχής. Ταυτόχρονα, έχουν ενσωματωθεί σύγχρονα φίλτρα ασφαλείας, ώστε το chatbot να αποφεύγει ωμό ρατσιστικό λόγο ή επιθετικές διατυπώσεις, ακόμη κι όταν το αντικείμενο συζήτησης είναι «σκληρό».



Εκπαιδευτικό εργαλείο ή ψηφιακό gimmick;

Η πλατφόρμα πίσω από το chatbot παρουσιάζει την υπηρεσία και ως εργαλείο για σχολεία, προσκαλώντας εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με τη διδασκαλία ιστορίας μέσω συνομιλίας με «ζωντανά» ιστορικά avatars. Η λογική είναι ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται καλύτερα σε μια τέτοια διαδραστική εμπειρία, σε σχέση με την κλασική, γραμμική ανάγνωση των σχολικών βιβλίων. Από την άλλη, η ίδια τεχνολογία είναι ιδανική και για casual χρήση: οποιοσδήποτε μπορεί να μπει στο σχετικό site, να μιλήσει με τον Ουάσινγκτον και να δει πώς το μοντέλο ισορροπεί ανάμεσα σε ιστορικά δεδομένα και σύγχρονη ηθική.



Τα όρια της «ιστορικής» τεχνητής νοημοσύνης

Παρά τη φιλόδοξη στόχευση, ακόμη και οι δημιουργοί του chatbot αναγνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για ακαδημαϊκό εργαλείο έρευνας. Η απόδοση των απόψεων ενός προσώπου του 18ου αιώνα μέσα από σημερινά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είναι εγγενώς περιορισμένη: επηρεάζεται από τα δεδομένα που έχουν επιλεγεί, από τα κριτήρια των δημιουργών και από τα ενσωματωμένα φίλτρα.