Ο Βύρωνας βρέθηκε ετοιμοθάνατος στο βουνό - Σήμερα είναι ο σκύλος του Γιώργου Λάνθιμου

Θα μπορούσε να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Από εκείνες που με μαεστρία σκηνοθετεί ο Γιώργος Λάνθιμος και που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου.

Κι όμως, είναι απλώς η ιστορία του Βύρωνα. Του αδέσποτου σκύλου που βρέθηκε ετοιμοθάνατος στον Υμηττό και κατέληξε στο σπίτι του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνοθέτη.



Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που ξεκινούν μέσα στον πόνο και την εγκατάλειψη, αλλά καταλήγουν να φωτίζουν τη δύναμη της φροντίδας και της δεύτερης ευκαιρίας. Μια τέτοια ιστορία είναι και αυτή του Βύρωνα, του αδέσποτου σκύλου από τη Γλυφάδα που βρέθηκε κάποτε δεμένος και εγκαταλελειμμένος στο βουνό, στα όρια της ζωής και του θανάτου. Σήμερα όμως, ο ίδιος σκύλος πρωταγωνιστεί στην έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου.



Η ιστορία του φέρνει δάκρυα στα μάτια, καθώς έρχεται στο φως από τις αναρτήσεις του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου και της Αντιδημάρχου Προστασίας Αδέσποτων Γλυφάδας, Μαίρης Μηλιαρέση.

Η στιγμή που άλλαξε τη ζωή του Βύρωνα



Η ιστορία ξεκινά τον Μάρτιο του 2023. Τότε ήταν που ο αδέσποτος Βύρωνας εντοπίστηκε σε τραγική κατάσταση στον Υμηττό: εγκαταλελειμμένος, άρρωστος και δεμένος σε ένα δέντρο, περιμένοντας τον θάνατο. Μαζί του βρίσκονταν η σκυλίτσα Νάνσυ και τρία κουτάβια, όλα εξαντλημένα και σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.



Η πληροφορία έφτασε στον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, όταν ένας πολίτης έστειλε μήνυμα ζητώντας βοήθεια.



«Τρέξτε…», έγραφε.



Και πράγματι, οι υπηρεσίες του δήμου και οι εθελοντές του ΣΠΑΖ κινητοποιήθηκαν άμεσα. Τα αδέσποτα ζώα περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, όπου έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα αλλά και κάτι εξίσου σημαντικό: χρόνο, υπομονή και αγάπη.



Από την εγκατάλειψη στην υιοθεσία



Ο Βύρωνας χρειάστηκε καιρό για να αναρρώσει. Σιγά σιγά όμως, ο σκύλος που κάποτε ήταν σκιά του εαυτού του άρχισε να αλλάζει. Η υγεία του αποκαταστάθηκε και η εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους επέστρεψε.

Τότε συνέβη κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί.



Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος αποφάσισε να τον υιοθετήσει. Ο Βύρωνας βρήκε τελικά το σπίτι που του άξιζε.



Όπως σημειώνει συγκινημένη η Μαίρη Μηλιαρέση, «ο Βύρωνας έγινε ο τέλειος σκύλος που ήταν πάντα».



Από τον Υμηττό… στη Στέγη Ωνάση



Η ζωή του Βύρωνα άλλαξε ριζικά. Σήμερα, ο σκύλος που κάποτε βρέθηκε εγκαταλελειμμένος στο βουνό έχει γίνει - με έναν τρόπο συμβολικό - πρωταγωνιστής.



Η μορφή του εμφανίζεται στην έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ φωτογραφίες του φιγουράρουν ακόμη και σε μεγάλες αφίσες στο Μετρό της Αθήνας.



Η αντίθεση ανάμεσα στις εικόνες του 2023 και στις σημερινές φωτογραφίες του είναι εντυπωσιακή. Είναι η απόδειξη ότι η φροντίδα, η επιμονή και η αγάπη μπορούν να αλλάξουν κυριολεκτικά τη μοίρα ενός ζώου.



Ένα μήνυμα για τα αδέσποτα



Η ιστορία του Βύρωνα δεν είναι απλώς μια όμορφη συγκυρία. Είναι ένα δυνατό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος αποφασίζει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε ένα ζώο που κάποτε εγκαταλείφθηκε.



Γιατί, όπως δείχνει η πορεία του Βύρωνα, ακόμη και μια ζωή που φαίνεται χαμένη μπορεί να αλλάξει πορεία - αρκεί κάποιος να απλώσει το χέρι.



