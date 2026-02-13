Οχάιο: Καθηγητής επιτίθεται σε δημοσιογράφο και τον βρίζει χυδαία - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Ένας καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο στις ΗΠΑ βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, μετά από βίντεο που τον δείχνει να επιτίθεται και να βρίζει χυδαία έναν δημοσιογράφο. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν η ομάδα παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ επιχείρησε να πάρει συνέντευξη από τον πρώην πρόεδρο του πανεπιστημίου, Ε. Γκόρντον Γκι.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο, με την ηγεσία του πανεπιστημίου να δηλώνει πως είναι «ενήμερη και εξαιρετικά ανησυχία» για το περιστατικό. «Αναμένουμε τη πλήρη έρευνα από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Πανεπιστημίου και την ενδελεχή εξέταση των γεγονότων», τόνισε το πανεπιστήμιο.

Όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά πλάνα, ο καθηγητής επιτίθεται στον δημοσιογράφο που κρατάει μια κάμερα λέγοντάς του «σου είπα να μη το βάζεις αυτό (σ.σ. την κάμερα) στο πρόσωπό μου», με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω. Αμέσως μετά ο καθηγητής συνεχίζει να βρίζει χυδαία και σε έντονο ύφος τον άντρα ο οποίος σοκαρισμένος δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει για να προκαλέσει μια τέτοια αντίδραση.

Η απόφαση για την άδεια του καθηγητή ελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.