«Οι Δρόμοι της Φωτιάς»: Το Όσκαρ που έκανε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου παγκόσμιο σύμβολο

Μια βρετανική ταινία εποχής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 και δύο δρομείς με εντελώς διαφορετικά κίνητρα, κατέληξε να χαράξει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα — όχι μόνο για το φιλμικό της ύφος, αλλά κυρίως για τη μουσική της.

Το «Chariots of Fire» (1981, «Οι Δρόμοι της Φωτιάς») του Χιου Χάτσον έγινε το όχημα με το οποίο ο Βαγγέλης Παπαθανασίου (Vangelis) έφτασε στην κορυφή του Χόλιγουντ, κερδίζοντας το Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής, σαν σήμερα, στις 29 Μαρτίου του 1982.

Η ταινία και οι πραγματικοί πρωταγωνιστές

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκονται δύο πραγματικές μορφές του βρετανικού αθλητισμού:

Χάρολντ Έιμπραμς: Εβραϊκής καταγωγής, κυνηγά την καταξίωση σε μια κοινωνία όπου ο αντισημιτισμός «υπάρχει χωρίς να διαφημίζεται».

Έρικ Λίντελ: Σκωτσέζος, βαθιά θρησκευόμενος, βλέπει το τρέξιμο ως αποστολή και όχι απλώς ως νίκη.

Η ταινία μετατρέπει το «κυνήγι του χρυσού μεταλλίου» σε σύγκρουση αξιών: φιλοδοξία, ταυτότητα, πίστη, προσωπικό κόστος.

Το μεγάλο ρίσκο της μουσικής και η δικαίωση

Εκεί που οι περισσότερες ταινίες εποχής «ντύνονται» με συμφωνικό ήχο, ο Vangelis επέλεξε κάτι αντισυμβατικό: ηλεκτρονικά synthesizers, πιάνο, ρυθμικό παλμό. Το αποτέλεσμα δεν λειτούργησε απλώς ως συνοδεία - έγινε η ίδια η αίσθηση της ταινίας: το τρέξιμο, η ανάσα, η ένταση, η λύτρωση.

Η εμβληματική μουσική των τίτλων έναρξης εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, με αμέτρητες χρήσεις σε τηλεόραση, διαφημίσεις και αθλητικά αφιερώματα.

Στα 54α Βραβεία Όσκαρ, η ταινία κατέκτησε συνολικά τέσσερα αγαλματίδια:

Καλύτερη Ταινία

Πρωτότυπο Σενάριο

Κοστούμια

Πρωτότυπη Μουσική (Vangelis)

Το Όσκαρ μουσικής είχε ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς επιβεβαίωσε ότι η κινηματογραφική μουσική μπορεί να «σπάσει» τους κανόνες της εποχής και να θριαμβεύσει ακριβώς επειδή δεν μοιάζει με τίποτα άλλο.

Γιατί το Όσκαρ του Vangelis θεωρείται ορόσημο

Το βραβείο δεν ήταν απλώς «μια μεγάλη στιγμή για έναν Έλληνα δημιουργό». Ήταν μια καμπή για το ίδιο το είδος:

Νομιμοποίησε τον ηλεκτρονικό ήχο ως «σοβαρή» κινηματογραφική γλώσσα σε mainstream επίπεδο.

Έδειξε ότι η μουσική μπορεί να λειτουργεί σαν αφηγητής, όχι απλώς σαν επένδυση.

Έδωσε ώθηση σε μια νέα γενιά συνθετών που τόλμησαν να φύγουν από τη βεβαιότητα της ορχήστρας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και μία πιο... χιουμοριστική εκτέλεση του εμβληματικού μουσικού θέματος της ταινίας από τον Ρόουαν Άτκινσον, γνωστό και ως Mr. Bean: