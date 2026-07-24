Οι συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. για ασφαλή πλοήγηση - «Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο»

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε ενημερωτικό βίντεο με κεντρικό μήνυμα «Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο», υπενθυμίζοντας ότι το διαδίκτυο, αν και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας και γνώσης, κρύβει σημαντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους. Παράλληλα, παρουσιάζει χρήσιμες οδηγίες προς γονείς και παιδιά για την ασφαλή χρήση των ψηφιακών μέσων.

Οι βασικοί κίνδυνοι του διαδικτύου

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο όμως μπορεί να οδηγήσει σε παραπληροφόρηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και έκθεση σε κακόβουλες συμπεριφορές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι σημαντικότεροι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες (fake news).

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ψηφιακό εκφοβισμό (cyberbullying).

Υπερβολική χρήση και εθισμό στο διαδίκτυο.

Σεξουαλικό εκβιασμό και διαδικτυακή εξαπάτηση ανηλίκων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι προσωπικά στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το σχολείο, οι αριθμοί τηλεφώνου και οι φωτογραφίες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται ή να αποστέλλονται σε άγνωστα άτομα.

Επιπλέον, ακόμη και η αποστολή φωτογραφιών σε γνωστά πρόσωπα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον, εφόσον το υλικό διαρρεύσει χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.

Συμβουλές προς γονείς

Οι γονείς καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στην ψηφιακή ζωή των παιδιών τους, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης και ενημέρωσης.

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν:

Συζήτηση για τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών.

Έλεγχο των ρυθμίσεων απορρήτου στους λογαριασμούς.

Ενεργοποίηση διπλού ελέγχου ταυτότητας (Two-Step Verification).

Χρήση ισχυρών και μοναδικών κωδικών πρόσβασης.

Αποφυγή αποδοχής αιτημάτων φιλίας από αγνώστους.

Θέσπιση ορίων στον χρόνο χρήσης του διαδικτύου.

Χρήση εφαρμογών γονικού ελέγχου στις μικρότερες ηλικίες.

Οδηγίες προς τους ανηλίκους

Η ΕΛ.ΑΣ. συμβουλεύει τους ανήλικους να αντιμετωπίζουν το διαδίκτυο με την ίδια προσοχή που δείχνουν και στην πραγματική ζωή.

Ειδικότερα, προτείνεται:

Να μην αποδέχονται αιτήματα φιλίας από άγνωστα άτομα.

Να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία ή φωτογραφίες.

Να αποφεύγουν συνομιλίες μέσω κάμερας με αγνώστους.

Να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους (links).

Να ενημερώνουν άμεσα έναν έμπιστο ενήλικα όταν αισθανθούν άβολα ή δεχθούν ύποπτα μηνύματα.

Τι να κάνετε σε περίπτωση απειλής

Εάν διαπιστωθεί περιστατικό διαδικτυακής παρενόχλησης, εκβιασμού ή άλλης κακόβουλης ενέργειας, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά να παραμείνετε ψύχραιμοι, να διατηρήσετε αποδεικτικά στοιχεία, όπως στιγμιότυπα οθόνης (screenshots), και να ενημερώσετε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.