ΟΗΕ: «Το καμπανάκι του κινδύνου για το κλίμα ηχεί δυνατά παντού»

Σε ένα τραγικό φόντο από εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια να έχουν γίνει στάχτες από τις πυρκαγιές και εν αναμονή ενός νέου κύματος ακραία υψηλών θερμοκρασιών, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική κρίση και υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης άμεσων λύσεων προκειμένου να επιβιώσουν τόσο οι άνθρωποι, όσο και οι οικονομίες των χωρών.

«Το καμπανάκι του κινδύνου για το κλίμα ηχεί δυνατά από παντού», τόνισε συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, Σάιμον Στιλ, ενώ συμπλήρωσε πως «καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτιναχθεί ξανά αυτή την εβδομάδα, το τρομερό κόστος αυτής της κλιματικής κρίσης –τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο– φτάνει πλέον σε επίπεδα εθνικής έκτακτης ανάγκης».

Βαρύς απολογισμός

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΟΗΕ, ο απολογισμός σε όλον τον κόσμο από τις ακραίες συνθήκες που έχουν επικρατήσει το τελευταίο διάστημα είναι ήδη πολύ βαρύς:

Περισσότερα από 250.000 εκτάρια γης έχουν καεί στην Ευρώπη, με 1.254 πυρκαγιές να έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2026.

Πυρκαγιές-ρεκόρ σαρώνουν τη Γαλλία, την Ισπανία και άλλα μέρη της Ευρώπης, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και πλήττοντας σοβαρά τις περιφερειακές και εθνικές οικονομίες, στον απόηχο σφοδρών κυμάτων καύσωνα που έχουν ξηράνει το τοπίο.

Στη Βόρεια Αφρική οι θερμοκρασίες πλησιάζουν τους 49°C, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο ζωές και μέσα βιοπορισμού, ασκώντας ταυτόχρονα τεράστια πίεση στα νοσοκομεία και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Στη Χιλή φονικές καταιγίδες έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν στοιχίσει ζωές.

Στην Ιαπωνία καταρρίπτονται ρεκόρ θερμοκρασιών για τη χώρα, καθώς το θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα, φτάνοντας πλέον στο μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί ημερών με θερμοκρασία 40°C που έχει καταγραφεί ποτέ.

Αναγκαία η λήψη άμεσων λύσεων

Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός γραμματέας Σ. Στιλ υπογραμμίζει την ανάγκη να υιοθετηθούν από τα κράτη άμεσα λύσεις, αφού «αυτές οι κλιμακούμενες καταστροφές αποτελούν πλέον την βιωμένη πραγματικότητα για δισεκατομμύρια ανθρώπους, σε έναν κόσμο που θερμαίνεται ραγδαία, ενώ η ανθρωπότητα μεταβαίνει με υπερβολικά αργούς ρυθμούς από τα ορυκτά καύσιμα στην καθαρή ενέργεια – και αποτυγχάνει να προστατεύσει επαρκώς τα δάση».

Πρόσθεσε δε, πως τα αίτια της ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης είναι πια επιστημονικά αδιαμφισβήτητα και αυτά έγκεινται στην καύση τεράστιων ποσοτήτων άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι σαφές: να εγκαταλείψουμε ταχύτερα τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους στις περιοχές που πλήττονται ήδη σφοδρότερα», δήλωσε ο κ. Στιλ.