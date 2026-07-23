Η Ευρώπη στεγνώνει:Δεν φταίει μόνο η έλλειψη βροχής – Η κλιματική αλλαγή «κλέβει» το νερό από τη γη

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο ανησυχητικές περιβαλλοντικές κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς η ξηρασία επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, πλήττοντας τη γεωργία, τη ναυσιπλοΐα, τα αποθέματα νερού και την οικονομία πολλών χωρών. Νέα επιστημονική ανάλυση προειδοποιεί ότι ο βασικός «ένοχος» δεν είναι πλέον μόνο η έλλειψη βροχοπτώσεων, αλλά η ολοένα και πιο έντονη ζέστη που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με την έρευνα του δικτύου World Weather Attribution (WWA), οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργούν σαν ένας αόρατος μηχανισμός που αφαιρεί την υγρασία από το έδαφος, τα ποτάμια και τις λίμνες, επιταχύνοντας την εξάτμιση του νερού και μετατρέποντας ακόμη και μέτριες περιόδους ανομβρίας σε ακραία επεισόδια ξηρασίας.

Η ζέστη αλλάζει τους κανόνες



Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η έλλειψη βροχής από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο δεν οφείλεται άμεσα στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει αυξήσει τόσο πολύ τις θερμοκρασίες ώστε το νερό εξατμίζεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν.

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου, οι συνθήκες που ευνοούν την εξάτμιση ήταν περίπου 80 φορές εντονότερες στη δυτική Ευρώπη και 40 φορές ισχυρότερες στην ανατολική Ευρώπη σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, πριν η εκτεταμένη καύση ορυκτών καυσίμων αλλάξει το παγκόσμιο κλίμα.

«Η ακραία ζέστη εξελίσσεται πλέον στον κυριότερο παράγοντα ξηρασίας στην Ευρώπη», εξηγεί η κλιματολόγος Σάρα Κιού από τη Βασιλική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ολλανδίας. Όπως τονίζει, τα αποθέματα νερού εξαφανίζονται από τα εδάφη και τα ποτάμια πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα συνέβαινε χωρίς την ανθρώπινη επίδραση στο κλίμα.

Οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές



Η κρίση δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό επιστημονικό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Στη Γαλλία, οι αγρότες προειδοποιούν για τη χειρότερη παραγωγή καλαμποκιού εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Στη Ρουμανία έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην άρδευση λόγω μειωμένων αποθεμάτων νερού, ενώ η Ολλανδία κήρυξε επίσημα κατάσταση λειψυδρίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κρίσης. Επτά νησιά έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρής λειψυδρίας, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις, οι διαδοχικοί καύσωνες και η αυξημένη τουριστική κίνηση ασκούν τεράστια πίεση στους υδάτινους πόρους.

Παράλληλα, η χαμηλή στάθμη των ποταμών δυσκολεύει τη ναυσιπλοΐα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές καλούνται να λειτουργήσουν με ολοένα μικρότερα αποθέματα νερού.



Η ξηρασία αποκτά νέο πρόσωπο



Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τον ίδιο τον μηχανισμό δημιουργίας της ξηρασίας. Μέχρι πρόσφατα, η έλλειψη βροχής θεωρούνταν ο καθοριστικός παράγοντας.

Πλέον, όμως, ο θερμότερος αέρας αφαιρεί την υγρασία από το έδαφος τόσο γρήγορα, ώστε ακόμη και φυσιολογικές περίοδοι ανομβρίας μετατρέπονται σε σοβαρές κρίσεις.

Η εικόνα αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με τη WWA, οι γεωργικές ξηρασίες είναι σήμερα πέντε φορές πιθανότερες στη δυτική Ευρώπη και έντεκα φορές πιθανότερες στην ανατολική Ευρώπη εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Ένα νέο ευρωπαϊκό καλοκαίρι



Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι ακραίες ξηρασίες δεν θα αποτελούν εξαιρέσεις αλλά ολοένα συχνότερα φαινόμενα.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προσαρμογή της γεωργίας και η ενίσχυση των υποδομών αναδεικνύονται πλέον σε κρίσιμες προτεραιότητες, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ήπειρος παράγει, αποθηκεύει και χάνει το πιο πολύτιμο αγαθό της: το νερό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ