Ποιες είναι οι περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας

Η ανάλυση της ομάδας MΕΤΕΟ βασίζεται στην απόκλιση της υγρασίας των στρωμάτων υπεδάφους από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε δύο στρώματα:

- το επιφανειακό στρώμα 7-28 εκατοστών, όπου η υγρασία εδάφους διαμορφώνεται κυρίως από τις μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων

- το βαθύτερο στρώμα 28-100 εκατοστών, το οποίο έχει μεγαλύτερη αδράνεια στις μεταβολές του καιρού και αντικατοπτρίζει τις συνθήκες των τελευταίων μηνών



Μετά τον ψυχρότερο του κανονικού και ιδιαίτερα βροχερό Οκτώβριο καθώς και τα επεισόδια βροχοπτώσεων κατά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, η υγρασία εδάφους και των δύο στρωμάτων είχε εμφανή άνοδο σε σχέση με τις αρχές Οκτωβρίου. Η συσσώρευση υγρασίας είναι ιδιαίτερα εμφανής στο πιο επιφανειακό υπό εξέταση στρώμα υπεδάφους (7-28 εκ.).

Στο στρώμα αυτό, το σύνολο της χώρας πλην του μεγαλύτερου μέρους της Κρήτης βρίσκεται σε συνθήκες πλεονάσματος υγρασίας.



Όσον αφορά το βαθύτερο στρώμα (28-100 εκ.), έχουμε επίσης αύξηση της υγρασίας εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ωστόσο, λόγω της μεγαλύτερης αδράνειας του στρώματος αυτού, σε συνθήκες ήπιας έως έντονης ξηρασίας βρίσκεται η Κρήτη και σε συνθήκες ήπιας ή μέτριας ξηρασίας βρίσκεται μεγάλο μέρος της Αττικής, της Εύβοιας, της ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών του Αιγαίου.

Όπως εξηγεί το ΜΕΤΕΟ, ο δείκτης ξηρασίας δείχνει την απόκλιση της υγρασίας εδάφους από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1991-2020). Μια αρνητική απόκλιση υποδεικνύει σχετική ξηρασία - δηλαδή, ξηρότερες συνθήκες από τον μέσο όρο της εποχής. Η περιεκτικότητα σε νερό στο υπέδαφος είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και απόδοση των γεωργικών καλλιεργειών.



Ελλείψει επιτόπιων παρατηρήσεων, η αξιολόγηση αποτελεί εκτίμηση εξειδικευμένου μοντέλου για την επιφάνεια της Γης και κατά τόπους ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες, όπως επισημαίνει το METEO.