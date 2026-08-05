Ολυμπιακός: Στην Αργεντινή ο Ορτέγκα, ολοκληρώνεται η μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ έχει ξεκινήσει. Ο 26χρονος αριστερός μπακ ταξίδεψε στην Αργεντινή, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ολυμπιακός και Ρίβερ χρειάστηκαν αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων, καθώς αρχικά υπήρχε σημαντική απόσταση στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Τελικά, όμως, οι δύο πλευρές βρήκαν τη «χρυσή τομή» και ο Αργεντινός αμυντικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ορτέγκα, με την περίπτωση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν να παραμένει δύσκολη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο Ολυμπιακός εξετάζει δύο περιπτώσεις αριστερών μπακ. Η πρώτη αφορά τον Ματίας Βίνια της Φλαμένγκο, ενώ δεύτερη επιλογή είναι ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των παικτών που ενδέχεται να αποχωρήσουν από τους «δράκους» το φετινό καλοκαίρι.