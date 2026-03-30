Ομόφωνα ένοχος ο Κωνσταντίνος Φλώρος για την επίθεση στον Βασίλη Γραμμένο - Ποινή φυλάκισης 4 ετών

Ένοχος ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Φλώρος για την επίθεση στον Βασίλη Γραμμένο μέσα στη Βουλή.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 4 ετών κατά πλειοψηφία 5-2 (η μειοψηφία ήθελε ποινή 5 ετών), με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη και άρα ο κατηγορούμενος μένει εκτός φυλακής.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα 1.600 ευρώ.

Με πλειοψηφία 4-3 του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

«Αντέδρασα λάθος»

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του μίλησε για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του», επειδή, όπως είπε, δέχθηκε χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδραση μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου».

«Κρίνουμε μια υπόθεση με προσωπικό χαρακτήρα επειδή έγινε στη Βουλή. Λάθος, λάθος και η αντίδρασή μου. Γνωρίζω ότι αν από κάπου πρέπει να ζητήσω συγνώμη είναι από τη μητέρα μου, αν τότε δεν την υπερασπιζόμουν, μετά τις συγγνώμες που ζήτησα από τον ελληνικό λαό που με ψήφισε. Στον κ, Γραμμένο δεν μπορώ να ζητήσω συγνώμη γιατί έχω περιοριστικά μέτρα», είπε μεταξύ άλλων απολογούμενος ο Κωνσταντίνος Φλώρος.

Αναφορικά με το περιστατικό του ξυλοδαρμού, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, περιγράφοντας από την πλευρά του, ότι «έπιασε από το γιακά τον Βασίλη Γραμμένο, του έβαλε τρικλοποδιά και αυτός έπεσε κάτω».

«Αν ο κ. Γραμμένος σήμερα πάει στη μητέρα του να πει «ενήργησα λάθος», θα τελείωνε εκεί. Δεν έχω μίσος ή έχθρα προς κανέναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης», είπε ο κατηγορούμενος.