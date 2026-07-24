Βουλή: Ορκίστηκαν βουλευτές οι Ακριώτου - Καριπίδης

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Ορκίστηκαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννης Καρυπίδης, στη θέση των Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλη Κόκκαλη οι οποίοι παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα.

Αμφότεροι έδωσαν πολιτικό όρκο και ανέλαβαν αμέσως καθήκοντα.

«Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας», ευχήθηκε ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας.

Υπενθυμίζεται πως πλέον η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές, όσες και εκείνη της Ελληνικής Λύσης.

Πρόκειται για τους Έλενα Ακρίτα, Ρένα Δούρου, Νίκο Παππά, Νίνα Κασιμάτη, Γιώργο Παπαηλιού, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη, Παύλο Πολάκη, Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννη Καριπίδη. Σημειωτέον πως η Όλγα Γεροβασίλη έχει ανακοινώσει πως ανεξαρτητοποιείται και εκκρεμεί να αποστείλει και τυπικά τη σχετική επιστολή.