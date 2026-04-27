Βγάζουν έξω δισεκατομμύρια άρον άρον οι συνεργάτες του Όρμπαν - Καταγγελία για καταστροφή εγγράφων

Η άλλη όψη του πάρτι που προκάλεσε, στις όχθες του Δούναβη, η πανηγυρική νίκη του Πέτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Ουγγαρίας στις 12 Απριλίου, είναι ο φόβος που κατέκλυσε το περιβάλλον του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Ιδιωτικά τζετ, που φέρονται να είναι φορτωμένα με τα «λάφυρα» εκείνων των οποίων ο πλούτος αυξήθηκε κατά πολύ στη διάρκεια των 16 συναπτών ετών εξουσίας του Όρμπαν, απογειώνονται σταθερά από τη Βιέννη τις τελευταίες ημέρες, ενώ άλλα άτομα προσπαθούν να επενδύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, όπως ανέφεραν πηγές στον Guardian.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμα στελέχη που βρίσκονταν κοντά στον Όρμπαν εξετάζουν επιλογές βίζας για τις ΗΠΑ, ελπίζοντας να βρουν εργασία σε ιδρύματα που συνδέονται με το φιλοτραμπικό κίνημα MAGA (Make America Great Again).

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Φωτό: Reuters

Απόδραση» χρήματος στη Μέση Ανατολή

Από τότε που ο Όρμπαν ανέλαβε την εξουσία το 2010, ένας μικρός κύκλος συνεργατών που στήριξαν τον ηγέτη της Ουγγαρίας και το κόμμα του, Fidesz, φέρονται να έχουν σωρεύσει τεράστιες περιουσίες, εν μέρει λόγω του αυξανόμενου ελέγχου τους στην οικονομία της χώρας και των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δημόσιες υποδομές.

Ειδικότερα, μετά την εκλογική αναμέτρηση και την ανατροπή που επήλθε, ο Guardian πληροφορήθηκε ότι τρία άτομα από τον στενό κύκλο του Όρμπαν, έχουν αρχίσει να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Φωτό: Reuters

Ο πλούτος μετακινείται προς χώρες της Μέσης Ανατολής, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ άλλοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με δύο πηγές του Fidesz.

Ο νέος ηγέτης της χώρας και επικεφαλής του κόμματος Tisza, Πέτερ Μάγιαρ, σήμανε συναγερμό, κατηγορώντας όσους συνδέονται με το Fidesz ότι σπεύδουν να προστατεύσουν τον πλούτο τους από ενδεχόμενo έλεγχο, προτού η κυβέρνησή του αναλάβει την εξουσία στις αρχές Μαΐου.

«Ολιγάρχες που συνδέονται με τον Όρμπαν μεταφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια φιορίνια (το νόμισμα της Ουγγαρίας) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουρουγουάη και άλλες μακρινές χώρες», ανέφερε ο Μάγιαρ σε ανάρτησή του στα social media.

Κάλεσε δε τον γενικό εισαγγελέα, τον αρχηγό της αστυνομίας και τον επικεφαλής της φορολογικής υπηρεσίας «να συλλάβουν τους εγκληματίες» και «να μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν» σε χώρες όπου η έκδοσή τους θα ήταν απίθανη.

Ο Μάγιαρ δήλωσε ότι μεταξύ όσων αναμένεται να εγκαταλείψουν τη χώρα είναι και η οικογένεια του Λόριντς Μέσαρος, ενός από τους στενότερους φίλους του Όρμπαν, του οποίου η πορεία από υδραυλικό αερίου στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ουγγαρίας ενισχύθηκε εν μέρει μέσα από δημόσιες συμβάσεις.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ / Reuters

«Έχω επίσης ενημερωθεί ότι αρκετές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα», πρόσθεσε ο Μάγιαρ. «Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές επιδραστικές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη αποσύρει τα παιδιά τους από το σχολείο και κανονίζουν έμπιστο προσωπικό ασφαλείας για την αναχώρησή τους».

«Καταστρέφουν έγγραφα»

Από τις εκλογές και μετά, ο Πέτερ Μάγιαρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα εργαστεί για την πάταξη της διαφθοράς και του πελατειακού συστήματος που, κατά την άποψή του, χαρακτήριζαν τα χρόνια διακυβέρνησης του Fidesz. «Η χώρα μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η Ουγγαρία βρίσκεται σε κρίση σε κάθε επίπεδο. Έχει λεηλατηθεί, κατακλαπεί, προδοθεί, υπερχρεωθεί και καταστραφεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους την επομένη των εκλογών. «Γίναμε η φτωχότερη και η πιο διεφθαρμένη χώρα στην ΕΕ».

Έχει επίσης επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ενδεχομένως ενοχοποιητικά έγγραφα καταστρέφονται κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Όρμπαν στην εξουσία. «Λαμβάνουμε ολοένα και περισσότερες αναφορές για μαζική καταστροφή εγγράφων από διάφορα υπουργεία, συνδεδεμένα ιδρύματα και εταιρείες κοντά στο Fidesz», έγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

