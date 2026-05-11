Ουγγαρία: Η σημαία της ΕΕ κυματίζει στο παράθυρο της Βουλής για πρώτη φορά μετά το 2014

Για πρώτη φορά από το 2014, η μπλε σημαία με τα 12 κίτρινα αστέρια, σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται ξανά στην πρόσοψη του κτιρίου του Κοινοβουλίου στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, ακόμη και πριν αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, είχε εκφράσει την πρόθεσή του να επιστρέψει τις σημαίες της ΕΕ στο κτίριο του Κοινοβουλίου, σε μια ανάρτηση που είχε κάνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook στα τέλη Απριλίου.

Ωστόσο, η απόφαση ελήφθη επίσημα από την Άγκνες Φόρστχοφερ, τη νέα Πρόεδρο της Βουλής στην Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας την ημέρα ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης.

EU flag removed from Hungarian Parliament in 2014 under Orbán. Reinstated May 2026 after Péter Magyar sworn in as PM. Symbolic pro-EU shift. https://t.co/8dqyWX1Y2g — HojeNaGazetaDoMundoMilitar (@HojenoGMM) May 11, 2026

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφαιρέθηκε από το Κοινοβούλιο της Βουδαπέστης τον Μάιο του 2014 από την κυβέρνηση Όρμπαν, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Βρυξελλών κλιμακώνονταν. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, δύο βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης Γιόμπικ πέταξαν θεατρικά τη σημαία της ΕΕ από το παράθυρο του κοινοβουλίο.

Η κίνηση επανεγκατάστασης της σημαίας της ΕΕ στο Κοινοβούλιο συμβολίζει την προθυμία της νέας κυβέρνησης της Ουγγαρίας για καλύτερη συνεργασία με τις Βρυξέλλες από την προκάτοχό της. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έχει δείξει απροθυμία να υποκύψει στα αιτήματα της ΕΕ σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης.

Η απόφαση να εμφανιστεί ξανά η σημαία της ΕΕ σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορόσημα της Ουγγαρίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο X, με ορισμένους χρήστες να ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύει την υποταγή της νέας κυβέρνησης στην ΕΕ. Οι υπερβολικά ενθουσιώδεις χορευτικές κινήσεις του Υπουργού Υγείας Ζλοτ Χέγκεντους κατά την τελετή ορκωμοσίας έχουν επίσης χλευαστεί στο διαδίκτυο.