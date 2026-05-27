Παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου η Ουγγαρία αντιστρέφοντας την απόφαση Όρμπαν

Με 133 ψήφους υπέρ από το ουγγρικό κοινοβούλιο, η Βουδαπέστη παραμένει χώρα-μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αντιστρέφοντας την απόφαση που ελήφθη το 2025 από την πρώην κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν

Η νομοθετική ρύθμιση εγκρίθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου απορρίπτοντας τον νόμο που προέβλεπε αποχώρηση από το Καταστατικό της Ρώμης, της ιδρυτικής συνθήκης του ΔΠΔ, που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουνίου.

Η κυβέρνηση του Όρμπαν αποφάσισε να αποχωρήσει η χώρα από το ΔΠΔ λέγοντας ότι το δικαστήριο λειτουργεί με «πολιτικά» κριτήρια. Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, που απομάκρυνε από την εξουσία τον Όρμπαν στις εκλογές του περασμένου μήνα, δεσμεύθηκε να διατηρήσει την Ουγγαρία ως μέλος του ΔΠΔ.

Ο Μάγιαρ θέλει να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά την εκλογή του τον Απρίλιο, ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ διαβεβαίωσε ότι πρόθεση της χώρας είναι να παραμείνει στο κορυφαίο δικαστικό όργανο με σκοπό να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει ο ανεξάρτητος οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που αφορά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μάλιστα, ο ίδιος προσκάλεσε τον Ισραηλινό ομόλογό του στη Βουδαπέστη στις 23 Οκτωβρίου, για να παραστεί στην 70ή επέτειο από την εξέγερση του 1956 εναντίον των Σοβιετικών.



Péter Magyar says he would arrest Netanyahu if he comes to Hungary:



I made it clear that Hungary intends to remain a member of the International Criminal Court.



I made it clear that Hungary intends to remain a member of the International Criminal Court.

If someone enters the territory of a country that is a member of the ICC and that person is under an arrest warrant,…

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για αυτήν την αντίφαση, ο Μάγιαρ διευκρίνισε ότι προσκάλεσε όλους τους ηγέτες με τους οποίους μίλησε τηλεφωνικά μετά την εκλογή του. «Εάν μια χώρα είναι μέλος του ΔΠΔ και ένας καταζητούμενος περάσει στο έδαφός της, τότε θα πρέπει να τεθεί υπό κράτηση» είπε ο φιλοευρωπαίος, συντηρητικός πολιτικός μετά την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του. «Δεν χρειάζεται να τα λέω όλα στο τηλέφωνο. Θεωρώ δεδομένο ότι κάθε αρχηγός κράτους γνωρίζει τους νόμους αυτούς», πρόσθεσε.