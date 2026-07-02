Ουκρανία: Αιματοκύλισμα με 27 νεκρούς από επιθέσεις στο Κίεβο - Οι φονικότερες από την αρχή του έτους

Βαρύς είναι ο απολογισμός από το σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων που έπληξε το Κίεβο της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7), καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 27, ενώ περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία των ουκρανικών αρχών.

Τον επικαιροποιημένο απολογισμό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια των κτιρίων που επλήγησαν.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Κίεβο από τις αρχές του 2026. Η προηγούμενη πιο αιματηρή επίθεση είχε σημειωθεί τον Μάιο, όταν 24 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ζελένσκι: «Αν είχαν τηρηθεί οι δεσμεύσεις, θα είχαν σωθεί ζωές»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στο Κίεβο, όπου επισκέφθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία που υπέστη σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις.

Εμφανώς καταπονημένος και συγκινημένος, ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε αιχμές κατά των συμμάχων της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας είχε βαρύ ανθρώπινο κόστος.

«Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει εγκαίρως τις υποσχέσεις τους, πιστεύω ότι σήμερα θα είχαν σωθεί περισσότερα σπίτια και περισσότερες ανθρώπινες ζωές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το μόνο που ζητάμε είναι να τηρηθούν όσα έχουν συμφωνηθεί. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο».

Η απάντηση της Μόσχας

Από την πλευρά της, η Ρωσία υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» με πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα στις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones σε ρωσικό έδαφος.