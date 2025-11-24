Εξελίξεις για Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ΕΕ - «Πυρετός» για συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Παρασκηνιακές ζυμώσεις για μια επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον εξελίσσονται ενόψει και του τελεσίγραφου που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο για την αποδοχή της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός και τη λήξη του πολέμου.

Την ίδια στιγμή το αυστηρό τελεσίγραφο για ουκρανική απάντηση στο σχέδιο συμφωνίας των 28 σημείων «έως την Ημέρα των Ευχαριστιών «χαλαρώνει» δείγμα ότι και ο Λευκός Οίκος αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα στο σχέδιο. Αυτό παραδδέχθηκε και ο υΥπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, υποδηλώνοντας ότι απομένει ακόμη σημαντική εργασία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά το «φρενάρισμα» της αρχικής εκδοχής του σχεδίου των 28 σημείων που ευνοεί ακραιφνώς την Ρωσία, οι ηγέτες της ΕΕ θα συνέλθουν με τηλεδιάσκεψη στις 11:30 το πρωί, ώρα Ελλάδας, για να αξιολογήσουν τα τελευταία δεδομένα και να χαράξουν την τακτική ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων του τριγώνου: Λευκός Οίκος-Κίεβο-Μόσχα.

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου.

«Χαλαρώνει» το χρονοδιάγραμμα

Ο προτεινόμενος από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στόχος της 27ης Νοεμβρίου για την εξασφάλιση της υποστήριξης της Ουκρανίας σε ένα αμερικανο-υποστηριζόμενο ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι δεσμευτικός και ενδέχεται να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, υποδηλώνοντας ότι απομένει ακόμη σημαντική εργασία.

Η επισήμανση προσοχής από τον Ρούμπιο ακολούθησε τις αμερικανο-ουκρανικές συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, τις οποίες και οι δύο πλευρές περιέγραψαν ως προωθητικές για την επίτευξη συμφωνίας. Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε την έγκριση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και του Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, σκοπός της πιθανής επίσκεψης θα είναι μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξεταστεί αναλυτικά η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με ιδιαίτερη έμφαση στα πιο ευαίσθητα ζητήματα, όπως αυτό των εδαφικών ρυθμίσεων, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Πού «κολλάνε» οι διαπραγματεύσεις

Μετά το αρχικό σοκ που προκάλεσε σε Ουκρανία και Ευρώπη το περιεχόμενο του σχεδίου συμφωνίας 28 σημείων -μάλιστα σκωπτικά Ευρωπαίοι ηγέτες και αμερικανοί βουλευτές σχολιάζουν ότι το κείμενο φαίνεται να υπαγορεύτηκε από το Κρεμλίνο- οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται προκειμένου να αμβλυνθούν οι διαφορές.

Ντονμπάς και ΝΑΤΟ έγιναν τα βασικά εμπόδια στη Γενεύη, καθώς το Κίεβο και η Ουάσιγκτον απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για αυτά τα ζητήματα.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές, αναφέρουν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στη Γενεύη προσέκρουσαν σε δύο σημαντικά εμπόδια, την αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας από το Ντονμπάς και την πορεία του Κιέβου προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και τα δύο ζητήματα έχουν πλέον κλιμακωθεί στο επίπεδο των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός αυτής ή της επόμενης εβδομάδας.

Το σχέδιο του Τραμπ φέρεται να απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς — ένα σημείο που περιγράφεται ως «ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα».

Ωστόσο, οι πλευρές κατάφεραν να σημειώσουν πρόοδο σε άλλα θέματα: το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ο έλεγχος του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια, το πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων και η επιστροφή καταδικασθέντων προσώπων — αυτές οι διατάξεις προσαρμόστηκαν, σύμφωνα με το RBC-Ukraine.

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχει ακόμα προγραμματισμός για επίσκεψη Ζελένσκι

Όπως αναφέρει δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενη πηγές στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη καθορίσει ημερομηνία ούτε για επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ ούτε για νέες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

«Αρκετοί Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι μου είπαν ότι έχουν γίνει συζητήσεις για μια πιθανή επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ επιμένει σε μια συμφωνία», έγραψε η Μάργκαρετ Μπρέναν στην πλατφόρμα X.

«Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μου είπε ότι δεν υπάρχουν ακόμη σχέδια για τον Ζελένσκι ή τις ΗΠΑ να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχους», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από τη Γενεύη ότι δεν αποκλείει μια επικοινωνία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι τις επόμενες ημέρες.

Στη συνέχεια, το CBS News – επικαλούμενο δικές του πηγές – ανέφερε ότι η πιθανότητα ταξιδιού του Ουκρανού προέδρου στις ΗΠΑ εξετάστηκε, αλλά η υλοποίησή της θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διμερών επαφών στη Γενεύη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ επιδιώκει να υπάρξει έστω μια προκαταρκτική συμφωνία πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου.