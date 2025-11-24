Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία - Συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ενιαία και συντονισμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κλειδί για ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία ήταν η κοινή συνισταμένη της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κόστα: Κλειδί η ενιαία θέση της ΕΕ για το ουκρανικό

Ο Αντόνιο Κόστα συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα στην Αγκόλα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

«Μια ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του μέσω του «Χ». Ο ίδιος τονίζει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, πριν από τη σύνοδο στην Αγκόλα, «για να λάβει την αξιολόγησή του για την κατάσταση».

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, είναι το θέμα της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στη Λουάντα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που δεν είναι παρόντες στη Λουάντα έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη συνάντηση στη Λουάντα συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Τσεχίας, της Κροατίας και της Σλοβακίας.

ΕΕ: Υπάρχει συναντίληψη για την Ουκρανία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, την οποία οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - Αφρικανικής Ένωσης στην Αγκόλα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.