FT: ΗΠΑ-Ουκρανία ετοίμασαν νέο σχέδιο 19 σημείων - «Όχι» Ρωσίας στην ευρωπαϊκή πρόταση

Ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων φαίνεται πως ετοίμασαν οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη.

Επιστρέφοντας στο Κίεβο, η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες χαρακτηρίζοντας την τελευταία έκδοση του σχεδίου ως πιο ρεαλιστική.

Ωστόσο, ένα από τα «αγκάθια» που προκάλεσαν προβληματισμό αλλά και έντονη απογοήτευση, το εδαφικό, φαίνεται πως έμεινε εκτός συζητήσεων σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αμερικανική εφημερίδα Financial Times ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα. Παράλληλα, δεν εμπεριέχεται αναφορά ούτε στις σχέσεις NATO, Ρωσίας και ΗΠΑ, σημεία τα οποία, σύμφωνα πάντα με τον Κισλίτσα, θα συζητηθούν μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα μετά από μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον. Σημειώνεται πως το Κίεβο πιέζει για τη συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς να μην απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πάντως, το νέο προσχέδιο δεν μοιάζει με την πρώτη έκδοση των 28 σημείων που δημοσιεύθηκε τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο Κισλίτσια, ο οποίος συμμετείχε στην ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι «πολύ λίγα πράγματα έχουν απομείνει από την αρχική έκδοση».

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι η συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη ήταν «έντονη» αλλά «παραγωγική» και είχε ως αποτέλεσμα ένα πλήρως αναθεωρημένο προσχέδιο το οποίο και τα δύο μέρη βρήκαν «θετικό».

«Όχι» Ρωσίας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από την πλευρά της, η Μόσχα απέρριψε κατηγορηματικά την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ αφού όπως σημείωσε δεν είναι εποικοδομητική και ότι απλώς δεν λειτουργεί για τη Ρωσία.

Η δημοσίευση την περασμένη του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων των ΗΠΑ ενέτεινε τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, για το ότι οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ, τα εδάφη και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας έγιναν αποδεκτές από την Ουάσιγκτον.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει σημαντικά την έννοια και την σημασία των βασικών σημείων για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη , σύμφωνα με αντίγραφο που έχει δει το πρακτορείο Reuters.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς» δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Μόσχα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι εάν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Ο Ουσακόφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές θέσεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Ο ίδιος προσέθεσε ότι ορισμένες ωστόσο θα έπρεπε να συζητηθούν πιο λεπτομερώς.

«Αγκάθι» το εδαφικό

Πάντως ένα από τα πιο σημαντικά σημεία διαφωνίας ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες είναι η διευθέτηση του ζητήματος των κατεχόμενων εδαφών στην ανατολική και νότια πλευρά της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε ότι «η βασική αρχή που διατήρησε την ειρήνη στην Ευρώπη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της πρέπει να γίνεται σεβαστή», καθώς τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής για την Πλατφόρμα της Κριμαίας στη Σουηδία, προειδοποίησε ότι εάν αυτή η αρχή «δεν λειτουργήσει στην Ευρώπη, τότε πού θα λειτουργήσει;».

Αναφερόμενος μάλιστα στις συνομιλίες της Γενεύης τόνισε ότι η Ουκρανία «συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ, με τους Ευρωπαίους εταίρους και πολλούς, πολλούς άλλους για να καθορίσει βήματα που μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον μας... και να φέρουν πραγματική ασφάλεια».

Μάλιστα, υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία στο νέο σχέδιο των 19 σημείων, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι τονίζουν ότι η υπάρχουσα πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τις εδαφικές συζητήσεις.

«Δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που προσαρτήθηκαν στρατιωτικά από τη Ρωσία» αναφέρουν και προσθέτουν ότι το Κίεβο θα πρέπει να λάβει τις δικές του αποφάσεις για το αν θα ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, κάτι για το οποίο το Κρεμλίνο θέλει να ασκήσει βέτο ή να επιβάλει όρους.