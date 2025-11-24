Ζελένσκι:Αναμένω έκθεση για τις συνομιλίες στη Γενεύη-Επιστρέφει στο Κίεβο η ουκρανική αντιπροσωπεία

Η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σε σχέση με το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

«Αναμένω μια πλήρη έκθεση το απόγευμα, σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα βασικά σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο».

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

Εποικοδομητική πρόοδο βλέπει η Κομισιόν

«Πολλή δουλειά» απομένει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο.

Η Πάολα Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολύ δουλειά». Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποιά είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».