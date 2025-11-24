Αινιγματικός Τραμπ για Ουκρανία: «Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε»

Ανάρτηση με φόντο τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έκανε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο σύντομο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος προτρέπει τους πάντες να είναι επιφυλακτικοί για την πρόοδο που συντελείται στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη πρόταση σημειώνει πως «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει».

Γράφει συγκεκριμένα:

«Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις Ειρηνευτικές Συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει».

Τι αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ, Ουκρανίας

Υπενθυμίζεται ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας υπογράμμισαν σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται πλήρως την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου. Η δήλωση εκδόθηκε μετά τις εντατικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Η αμερικανική προεδρία χαρακτήρισε τις συζητήσεις «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας «πολύ σύντομα». Οι διαβουλεύσεις βασίστηκαν στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την παύση των συγκρούσεων οι οποίες συνεχίζονται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το κοινό κείμενο, ΗΠΑ και Ουκρανία συνέταξαν μια «επικαιροποιημένη» εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, ενώ συμφώνησαν ότι η τελική συμφωνία οφείλει να προστατεύει την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο για «πολύ καλή πρόοδο», σημειώνοντας ότι η νέα πρόταση αντανακλά πλέον «τις βασικές προτεραιότητες» του Κιέβου.