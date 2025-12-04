Παίξε ρακέτες τρεις φορές την εβδομάδα για καλύτερη ψυχολογική υγεία, λέει μελέτη

Μια νέα επιστημονική εργασία που δημοσιεύεται στο περιοδικό Frontiers in Psychology ρίχνει φως στο πόσο μπορεί να επηρεάσει η συχνή ενασχόληση με τις ρακέτες και συγκεκριμένα το pickleball τη διάθεση και τη συνολική ψυχική ευεξία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι παίζουν πιο συστηματικά δηλώνουν περισσότερο αισιόδοξοι, δραστήριοι και φαίνονται πιο ισορροπημένοι συναισθηματικά. Το εύρημα ενισχύει την ιδέα ότι η γυμναστική δεν λειτουργεί απλώς ως φυσική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

To pickleball εν προκειμένω είναι ένα άθλημα που συνδυάζει στοιχεία τένις, μπάντμιντον και επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Είναι εύκολο στην εκμάθησή του και απαιτείται σχετικά μικρή σωματική προσπάθεια συγκριτικά με άλλα αθλήματα ρακέτας. Έτσι, μπορούν να το απολαμβάνουν άτομα με διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, από νεαρούς ενήλικες μέχρι ανθρώπους άνω των 70 ετών.

Οπως διαβάζουμε στο PsyPost, στη νέα μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 1.600 παίκτες, με μέσο όρο ηλικίας τα 63 έτη. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες άθλησής τους: πόσο συχνά παίζουν την εβδομάδα και πόση ώρα διαρκεί μια συνήθης προπόνηση. Παράλληλα, αξιολογήθηκε η ψυχική τους κατάσταση με βάση μια διεθνώς αναγνωρισμένη κλίμακα ευεξίας, η οποία καταγράφει πόσο συχνά νιώθει κανείς χαρούμενος, δημιουργικός και ψυχικά σταθερός.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ξεκάθαρη τάση: όσοι παίζουν pickleball τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα σημείωσαν υψηλότερες τιμές ευεξίας σε σύγκριση με εκείνους που περιορίζονται σε μία ή δύο φορές. Παρόμοια βελτίωση παρατηρήθηκε και στη διάρκεια κάθε συνεδρίας, καθώς οι παίκτες που ασχολούνταν πάνω από δύο ώρες είχαν πιο θετικούς δείκτες διάθεσης από όσους παίζουν λιγότερο.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ακόμη και μικρή «δόση» δείχνει να προσφέρει οφέλη, με τη συχνότητα όμως να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Όσο πιο συχνά κάποιος ασχολείται με το άθλημα, τόσο περισσότερο ενισχύονται η ψυχική ανθεκτικότητα και το αίσθημα ευεξίας. Η κοινωνικότητα που το συνοδεύει — η επαφή με άλλους παίκτες, το ομαδικό πνεύμα και η αίσθηση ότι ανήκεις σε μια κοινότητα — φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Οι ηλικίες που ωφελούνται περισσότερο

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο ήταν το πώς η ηλικία επηρέαζε τα αποτελέσματα. Οι μεγαλύτεροι παίκτες όχι μόνο συμμετείχαν ενεργά, αλλά και δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα ευεξίας, με την κορύφωση να καταγράφεται περίπου στα 65 έτη. Ακόμη και άτομα άνω των 78 ετών παρουσίασαν θετική επίδραση, δείχνοντας ότι η συνέχιση της δραστηριότητας σε προχωρημένη ηλικία μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση μιας θετικής ψυχολογικής κατάστασης.

Προσοχή στους τραυματισμούς

Παρότι τα ευρήματα ήταν ενθαρρυντικά, η μελέτη ανέδειξε και έναν σημαντικό παράγοντα που μπορεί να υπονομεύσει τα οφέλη: οι τραυματισμοί. Όσοι είχαν υποστεί τραυματισμό μέσα στον τελευταίο χρόνο ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα ευεξίας, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά έπαιζαν. Αυτό υπογραμμίζει ότι η σωστή τεχνική, η προθέρμανση και η αποφυγή υπερβολών είναι κρίσιμες, ώστε οι παίκτες να διατηρήσουν το θετικό αντίκτυπο του αθλήματος στην ψυχική τους κατάσταση.

Ενδιαφέρον είχε επίσης ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τα ψυχολογικά οφέλη. Το άθλημα φαίνεται να λειτουργεί εξίσου ευεργετικά για όλους, χωρίς να απαιτούνται προσαρμογές ανά φύλο. Αντίθετα, μια πιο απρόσμενη παρατήρηση ήταν πως η συμμετοχή σε άλλα αθλήματα ενδέχεται να σχετίζεται με ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα ευεξίας σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα παικτών, κάτι που οι επιστήμονες θεωρούν ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Αν και η έρευνα παρέχει ισχυρές ενδείξεις, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η φύση της μελέτης δεν επιτρέπει να αποδειχθεί αιτιώδης σχέση. Είναι πιθανό τα άτομα με καλύτερη ψυχική κατάσταση να τείνουν να ασκούνται περισσότερο, και όχι το αντίστροφο. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται ήδη προς επόμενα βήματα, με στόχο να δημιουργηθούν οργανωμένα προγράμματα για να εξεταστεί με ακρίβεια αν και πώς μπορεί το άθλημα να χρησιμοποιηθεί ως παρέμβαση για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας.