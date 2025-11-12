Καθημερινό περπάτημα: Κλειδί για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ στους ηλικιωμένους

Νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Medicine δείχνει ότι η καθημερινή γυμναστική μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ και να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να διατηρήσουν τη νοητική τους διαύγεια για πολλά χρόνια. Το καθημερινό περπάτημα ή λίγες κινήσεις μέσα στη μέρα δεν βελτιώνουν μόνο τη διάθεση, αλλά φαίνεται να επιβραδύνουν τις αλλαγές στον εγκέφαλο που προετοιμάζουν το έδαφος για τη νόσο, δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Πώς η καθημερινή κίνηση επηρεάζει τον εγκέφαλο

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι επιστήμονες παρακολούθησαν σχεδόν 300 ενήλικες ηλικίας 50 έως 90 ετών, χωρίς αρχικά σημάδια γνωστικής εξασθένησης, για περισσότερα από 14 χρόνια. Οι συμμετέχοντες φορούσαν βηματόμετρα και υποβάλλονταν σε ετήσιες αξιολογήσεις μνήμης και σε αξονικές εγκεφάλου για να μετρηθούν δύο βασικές πρωτεΐνες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ: η αμυλοειδής βήτα και η ταυ. Η πιο σημαντική παρατήρηση ήταν ότι όσοι κινούνταν περισσότερο είχαν βραδύτερη συσσώρευση της πρωτεΐνης ταυ, η οποία συνδέεται στενά με τη γνωστική εξασθένηση και τη μνήμη. Η δραστηριότητα φαίνεται να επιβραδύνει την ταυ ακόμα και σε όσους έχουν υψηλά επίπεδα αμυλοειδούς, χωρίς να μειώνει την ίδια την αμυλοειδή βήτα.

Η σημασία της ποσότητας και της συνέπειας της δραστηριότητας

Σύμφωνα με τη μελέτη, σημαντικό ρόλο παίζει η ποσότητα. Όσοι περπατούσαν πάνω από 3.000 βήματα καθημερινά εμφάνιζαν 33% πιο αργή πτώση στη γνωστική λειτουργία σε σχέση με όσους έκαναν λιγότερα. Στα 5.000-7.500 βήματα, τα οφέλη ήταν ακόμα πιο εμφανή. Παρά την κοινή αντίληψη ότι τα 10.000 βήματα είναι απαραίτητα, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και λιγότερα βήματα μπορούν να προσφέρουν σημαντική προστασία χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία.

Οι συμμετέχοντες που διατηρούσαν μια σταθερή, έστω μέτρια, δραστηριότητα καθημερινά διατήρησαν τη μνήμη και την ανεξαρτησία τους για περισσότερα χρόνια, ακόμα και σε όσους το εγκεφαλικό τους προφίλ έδειχνε αυξημένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η τακτική σωματική άσκηση φαίνεται να δημιουργεί ένα «γνωστικό αποθεματικό» που βοηθά τον εγκέφαλο να αντιμετωπίσει πρώιμες βλάβες.

Οδηγίες για πρακτικά οφέλη στη μακροχρόνια γνωστική υγεία

Η πρακτική αξία των ευρημάτων είναι ξεκάθαρη: δεν χρειάζεται υπερπροσπάθεια ή μαραθώνιοι. Η καθημερινή κίνηση σε σταθερό επίπεδο, όπως περπάτημα ή ελαφρές εργασίες, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη μακροχρόνια γνωστική υγεία. Επομένως κάθε μικρή αύξηση μετράει και λειτουργεί αθροιστικά με τα χρόνια, προκαλώντας ουσιαστική διαφορά στη μνήμη και τη λειτουργικότητα. Αυτό δίνει ελπίδα σε οικογένειες και φροντιστές, καθώς η συνήθεια της καθημερινής κίνησης μπορεί να στηρίξει την ανεξαρτησία και τη νοητική ευεξία των ηλικιωμένων.

Μελλοντικές έρευνες θα εξετάσουν ποιο είδος και ποια ένταση δραστηριότητας έχει τα μεγαλύτερα οφέλη, ενώ ήδη θεωρείται ότι η τακτική κινητοποίηση μπορεί να συνδυαστεί με νέες θεραπείες για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η βασική οδηγία είναι απλή και καθημερινή: περισσότερη κίνηση, έστω μέτρια, σημαίνει μεγαλύτερη προστασία για τον εγκέφαλο.