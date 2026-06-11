Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η γυναίκα του Ναν τράβηξε τον Παπαπέτρου σύμφωνα με το Φύλλο Αγώνα

Σε ένα από τα πιο «τρελά» ματς στην ιστορία των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός λύγισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Ένα περιστατικό που καταγράφηκε στο Φύλλο Αγώνα αφορά γυναίκα που καθόταν στις court side θέσεις κοντά στον πάγκο των γηπεδούχων και φέρεται να αντέδρασε έντονα σε απόφαση των διαιτητών κατά τη διάρκεια της παράτασης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη έκθεση των διαιτητών, μετά από φάση στην οποία ο Εβάν Φουρνιέ κέρδισε φάουλ από τον Τι Τζέι Σορτς, η συγκεκριμένη φίλαθλος τράβηξε από το μανίκι τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, Βαγγέλη Παπαπέτρου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της με υβριστική φράση στα αγγλικά.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τη σύζυγο του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια.

Στο Φύλλο Αγώνα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα court seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α’ διαιτητή λέγοντάς του “F@@@ you, this is not foul”».

Οι διαιτητές σημειώνουν επίσης ότι ζητήθηκε άμεσα η απομάκρυνσή της από τον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το προσωπικό ασφαλείας.

«Αμέσως δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της, ενημερώνοντας τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε», καταγράφεται στην έκθεση.

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