Σε ένα από τα πιο «τρελά» ματς στην ιστορία των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός AKTOR λύγισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πήραμε λάθος αποφάσεις. όταν ήμασταν στο +5 δεν πήραμε καλές αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, ήταν οι χαμένες βολές του Φουρνιέ. Έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και χάσαμε το ματς. Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο, κάναμε πολλές ατομικές ενέργειες και είχαμε πολλές ολιγωρίες στην άμυνα. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά».