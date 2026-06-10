Πότε είναι ο 5ος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, άντεξε στον έξτρα χρόνο της παράτασης , πήρε το «θρίλερ» του Τ-Center κόντρα στον Ολυμπιακό και ισοφάρισε εκ νέου τους τελικούς της Stoiximan GBL και η σειρά οδηγείται σε πέμπτο ματς!

Η πέπμτη και τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 18:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Θυμίζουμε ότι ο λόγος για την αλλαγή ώρας σε σχέση με τους υπόλοιπους τελικούς είναι η προγραμματισμένη αναμέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ανάμεσα στο Κατάρ και την Ελβετία, για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.