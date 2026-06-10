Εργκίν Αταμάν: «Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά από δυο παρατάσεις κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-86 κόντρα στον Ολυμπιακόκαι ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε 2-2.

Ο Εργκίν Αταμάν μετά το παιχνίδι μίλησε για την σκληράδα που εδειξαν οι παίκτες του και έστειλε μήνυμα ενόψει του πέμπτου τελικού στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή

«Παίξαμε εξαιρετικά και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, οι παίκτες μου ήταν μαχητές. Δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να σηκώσει το τρόπαιο μέσα στην έδρα μας και τώρα είναι η σειρά μας να πάρουμε το τρόπαιο στη δική τους έδρα. Μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, ο Ναν βγήκε με πέντε φάουλ, ο Γκραντ το ίδιο, με όλους τους τραυματισμούς που είχαμε έγινε πολύ δύσκολο. Ήταν τρομερό αυτό που κάναν παίκτες που έπαιξαν πάνω από 40 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι για τον πέμπτο τελικό. Όλα θα είναι δίκαια στο ΣΕΦ. Πιστεύω πως η ομάδα θα μας προστατέψει, ο κόσμος θα μας προστατέψει για να πάμε εκεί και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα, αλλά δείξαμε πως είμαστε και εμείς, ακόμα και χωρίς όλους τους παίκτες μας».