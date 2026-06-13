Βαλένθια: Βρήκε τον αντί-Μοντέρο στο πρόσωπο ενός παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται σε λίγες ώρες (18:00) στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως κοιτάει και την επόμενη σεζόν και έχουν κλείσει από τώρα τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Με βάση το «Sportando», η Βαλένθια έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μοντέρο και αυτός είναι ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού. Μάλιστα γίνεται λόγος για προκαταρκτική συμφωνία.

Αναλυτικά

«Ο Σορτς παίρνει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους τελικούς στην Ελλάδα, όμως το μέλλον του φαίνεται πως βρίσκεται αλλού. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό και θα χρειαστεί να βρει τρόπο αποχώρησης. Εφόσον πάρει το ‘’πράσινο φως’’, η Βαλένθια εμφανίζεται πλέον ως πιθανός προορισμός.

Η ισπανική ομάδα έχει τοποθετήσει τον Σορτς ως τον διάδοχο του Ζαν Μοντέρο, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είναι χαρούμενος που θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Υπάρχει ήδη μία προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές».