ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιστροφή, στα «ασπρόμαυρα» και πάλι ο Γιαννούλης

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτησή του.

Ο «λευκός καπνός» στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές ήρθε έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα επαφών, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να επιστρέφει στην ομάδα όπου αναδείχθηκε και αγαπήθηκε από τον κόσμο της.

Ο Γιαννούλης αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για τη νέα σεζόν.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή εξελίχθηκε σε πραγματικό σίριαλ, καθώς χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες μέχρι να βρεθεί η «χρυσή τομή». Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πίεσε για την επιστροφή του στην Τούμπα, ενώ ο ΠΑΟΚ έκανε την τελική του κίνηση για να ολοκληρώσει μια σημαντική ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Οι όροι του deal

O ΠΑΟΚ θα καταβάλλει στους Γερμανούς 3 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ενώ στην συμφωνία προβλέπεται και μπόνους ύψους 500 χιλιάδων ευρώ σχετικό με τις συμμετοχές του παίκτη στην ομάδα.

Ο παίκτης έχει πάρει ήδη άδεια και αναμένεται την Τετάρτη (5/8) στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.