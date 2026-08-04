Γιαννούλης, η επιστροφή: «Θέλεις ξανά να 'ρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού...»

Είναι επίσημο πλέον. Το σίριαλ της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη έφτασε στο τέλος του και ο Γιαννιώτης αριστερός οπισθοφύλακας έρχεται οσονούπω στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Γιαννούλης είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ πριν ακόμα τελειώσει η περασμένη σεζόν, γεγονός που έδειχνε ότι ο διεθνής μπακ θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα. Και το θέλει με όλη του την ψυχή. Σε κάθε συνέντευξη στο κοντινό παρελθόν ο 30χρονος έκανε σαφές πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει προτεραιότητα και όχι μόνο ως επαγγελματίας, αλλά και στην καρδιά του. Παρόλο που απαντούσε με το κλισέ «ποτέ μην λες ποτέ στο ποδόσφαιρο», πάντα τελείωνε την πρότασή του με το «στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη μου επιλογή». Και φαίνεται ότι είναι και η μοναδική, καθώς παρόλο που το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός μάτσαρε τις απαιτήσεις της Άουγκσμπουργκ και «έβαλε στο τραπέζι» πρόταση πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ο Γιαννούλης είπε «όχι».

📰 Dimitris Giannoulis will not be moving to Olympiakos with Thrylos pulling out of the deal.



This leaves PAOK with a clear path to potentially bring him back to the club 🇬🇷🔜✍️⚫️🦅❓️#PAOK #Olympiacos #SLGR



(@gazzetta_gr) pic.twitter.com/IdpyrceJov — Hellas Football (@HellasFooty) June 9, 2026

Όμως την επικείμενη επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη, ο Γιαννούλης την είχε προαναγγείλει καιρό. Παρόλο που επισκέφτηκε τους συμπαίκτες του την περασμένη σεζόν και παρακολούθησε τον Δικέφαλο στην Τούμπα τον Μάρτιο (σε μια νίκη με 3-0 επί του Λεβαδειακού) ο Γιαννιώτης αμυντικός είχε δηλώσει ότι θα επιστρέψει... όταν πωλήθηκε. Συγκεκριμένα στο αποχαιρετιστήριο post που είχε κάνει μόλις είχε ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Νόριτς τον Γενάρη του 2021, είχε γράψει: «Ήρθε η ώρα να προχωρήσω, όμως ποτέ δεν λες αντίο στην οικογένειά σου. Θα ξανασυναντήθούμε. Για πάντα οπαδός του ΠΑΟΚ». Και αυτή την υπόσχεση την τήρησε.

Η περίπτωση Γιαννούλη και ΠΑΟΚ είναι άλλη μια απόδειξη πως όταν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να πάει κάπου, πάει. Ότι και αν λέει η ομάδα του. Με όλα αυτά που έκανε ο 30χρονος διεθνής όμως, στην ουσία έκανε πολύ πιο εύκολη την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ και έδειξε πόσο αγαπάει τον δικέφαλο και πόσο πόθο είχε να επιστρέψει. Εκεί που έχει δηλώσει, πλέον και έμπρακτα, πως θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του. Στο σπίτι του. Με την οικογένειά του. Τον ΠΑΟΚ.