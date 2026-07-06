ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Χατζηδιάκο - Τι απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής

Ο ΠΑΟΚ «τρέχει» τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, βάζοντας σε προτεραιότητα την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού μετά τον Ελουστόντο. Ο πρώτος στόχος των «ασπρόμαυρων» είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος, με τον οποίο ο «Δικέφαλος» έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία.

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και πλέον ο ΠΑΟΚ «φορτσάρει» για να έρθει σε συμφωνία με την Κοπεγχάγη, για να υπάρξει αίσιο φινάλε στην μεταγραφή. Οι πληροφορίες συγκλίνουν πως οι δύο ομάδες δεν απέχουν πολύ στο οικονομικό, κάτι που σημαίνει πως μέσα στα επόμενα 24ωρα η υπόθεση θα ολοκληρωθεί.

Όσο αναφορά την διάρκεια του συμβολαίου, ο Χατζηδιάκος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων, με τις αποδοχές του να ξεπερνούν τις τωρινές στην Δανία. Ο διεθνής στόπερ κάνει κανονικά προετοιμασία με την Κοπεγχάγη μιας και δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2029. Αν και εφόσον ολοκληρωθεί το deal, ο 29χρονος στοπερ θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες του Λίσι.