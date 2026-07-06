Παρέμβαση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος για τον όρο «Ρωσοπόντιοι»

Την ανάγκη ορθής και ιστορικά ακριβούς χρήσης της ορολογίας που αφορά τους Έλληνες Πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση επισημαίνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ), με αφορμή τη συνεχιζόμενη χρήση του όρου «Ρωσοπόντιοι» σε δημοσιογραφικά κείμενα και εκπομπές. Η Ομοσπονδία, με επιστολή της στην ΕΣΗΕΑ, τονίζει ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός είναι ιστορικά και επιστημονικά ανακριβής, υπογραμμίζοντας πως η σωστή διατύπωση αφορά «Έλληνες Ποντίους προερχόμενους από την πρώην Σοβιετική Ένωση», ζητώντας από τα ΜΜΕ να υιοθετήσουν ακριβή και μη στιγματιστική ορολογία.

Ακολουθεί η επιστολή της ΠΟΕ:

«Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά την ορθή χρήση της ιστορικής και εθνικής ορολογίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε δημοσιογραφικά κείμενα και τηλεοπτικές εκπομπές η όρος "Ρωσσοπόντιοι", ο οποίος είναι ιστορικά και επιστημονικά ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στην ταυτότητα των Ελλήνων Ποντίων που προέρχονται από τις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.



Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:



Οι συγκεκριμένοι συμπατριώτες μας είναι Έλληνες Πόντιοι, με ελληνική εθνική συνείδηση, ιστορική καταγωγή και πολιτισμική ταυτότητα. Η εγκατάστασή τους στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης υπήρξε αποτέλεσμα ιστορικών συγκυριών και όχι στοιχείο που διαφοροποιεί την εθνική τους ταυτότητα. Ο όρος "Ρωσσοπόντιοι" παραποιεί την ιστορική πραγματικότητα, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και αποκόπτει τους Έλληνες αυτούς από τον φυσικό εθνικό και ιστορικό τους χώρο.



Η επιστημονικά ορθή και ιστορικά ακριβής διατύπωση είναι: "Έλληνες Πόντιοι προερχόμενοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση" ή, όπου το επιτρέπει το συμφραζόμενο, "Πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση". Επιπλέον, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι ο όρος "Ρωσσοπόντιος" χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών, σε αρκετές περιπτώσεις, με υποτιμητική ή ακόμη και ρατσιστική χροιά, συμβάλλοντας στην αναπαραγωγή στερεοτύπων εις βάρος μιας ιστορικής ελληνικής κοινότητας.



Οι λειτουργοί της ενημέρωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Για τον λόγο αυτό, η ακριβής χρήση της ιστορικής ορολογίας αποτελεί ζήτημα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σεβασμού της ιστορικής αλήθειας και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συνδρομή της Ένωσής σας, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη της ΕΣΗΕΑ και τα δημοσιογραφικά επιτελεία για την ορθή χρήση της σχετικής ορολογίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή της αναπαραγωγής ενός λανθασμένου και προσβλητικού χαρακτηρισμού».