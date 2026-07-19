Παρθένα Χοροζίδου: «Υποτίμησα τον εαυτό μου, δεν είχα τόλμη, δεν διεκδίκησα πράγματα»

Η Παρθένα Χοροζίδου μίλησε για το γεγονός πως οι άντρες έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από ότι οι γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο και παραδέχτηκε πως ό,τι κερδίζει θέλει να είναι με το σπαθί της!

«Δεν ήρθαν τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά εύκολα και ονειρεμένα. Η μία δουλειά έφερνε την άλλη. Όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο, περνάς καλά και έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις, λες με αυτόν θέλω να ξαναβρεθώ.

Υπήρξαν βέβαια φορές που υποτίμησα τον εαυτό μου. Δεν είχα τόλμη. Δεν διεκδίκησα πράγματα. Πρέπει να ανέβεις κάποια στιγμή τα σκαλοπάτια και να πεις: ωραία, αυτό το κέρδισα, πάμε παρακάτω. Πρέπει να περνάμε όμορφα τα χρόνια μας. Να μην παγιδευόμαστε σε σχέσεις και συνθήκες που μας κατατρώνε. Ειδικά στη δουλειά μας, όπου πρέπει να αισθάνεσαι ασφαλής για να ανοιχτείς. Πάνω στο σανίδι βγάζεις τα εσώψυχά σου».

«Θέλω να βρω τη θέση που μου αρμόζει»

«Οι άντρες χαίρουν μιας πολύ καλής αντιμετώπισης. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο στο δικό μας. Έχω όμως την αίσθηση ότι αυτό φθίνει. Αλλά και οι άντρες έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ γενναιόδωροι. Τουλάχιστον στη δική μας δουλειά, αυτό διαπιστώνω.

Από κει και πέρα, στην προσωπική μου διαδρομή, δεν καταδέχομαι να συζητήσω ότι δεν μου φέρθηκαν καλά. Με την πορεία που έχω κάνει, θέλω να βρω τη θέση μου, αυτή που φαντάζομαι ότι μου αρμόζει. Ό,τι κερδίζω, θέλω να είναι με το σπαθί μου».