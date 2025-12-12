Πάσχος Μανδραβέλης: Μίλησα για τον «Φραπέ» και με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ

Σε μία καταγγελία που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης, επειδή, όπως είπε, σχολίασε την κατάθεση του «Φραπέ» στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Μιλώντας σήμερα, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, το πρωί, στον ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» είπε: «Χθες μίλησα στο δελτίο ειδήσεων για τον «Φραπέ» και δέχθηκα απειλές ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ και ότι θα σε καθαρίσουμε».

Όπως είπε, μετά την εμφάνισή του στο δελτίο ειδήσεων, δέχθηκε ανώνυμα απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του. Παράλληλα του ζητήθηκε ο λόγος γιατί δήθεν μίλησε απαξιωτικά για την Κρήτη, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. «Νομίζω ο κ. Ξυλούρης είναι απλώς το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί και θέλει να ζει από επιδοτήσεις. Δυστυχώς, από το ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε», συνέχισε.