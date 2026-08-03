ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Ανδρουλάκης πιστεύει ότι οι επιθέσεις από Τσίπρα θα του γυρίσουν μπούμερανγκ

Ως σκηνικό βγαλμένο από το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του 2027 θα έχει ξεκινήσει για τα καλά πρέπει να εκληφθούν οι τελευταίες σκληρές αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, της κυβέρνησης αλλά και όσων επιχειρούν να βάλουν στο στόχαστρο την Χαριλάου Τρικούπη, το Νίκο Ανδρουλάκη και κορυφαία στελέχη.

Η γραμμή για μετωπική σύγκρουση που υιοθετήθηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ιδίως στην επίθεση που εξαπέλυσε το κόμμα Τσίπρα για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη εμπλοκή της Άννας Διαμαντοπούλου και του Μανώλη Χριστοδουλάκη σε δείπνο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και επιχειρηματία για «συγκυβέρνηση παραγραφής», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία», είναι ενδεικτική της απόφασης της Χαριλάου Τρικούπη να μη μένει «καμία πρόκληση αναπάντητη». Ειδικά για την «Εστία», οι διαψεύσεις ήταν οργισμένες, χωρίς να λείπουν οι προειδοποιήσεις και για νομικές ενέργειες.

Υψηλόβαθμοι παράγοντες με τους οποίους συνομίλησε ο FLASH δεν θεωρούν τυχαία ούτε αθώα την εν λόγω στοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ, από διαφορετικές κατευθύνσεις και αφετηρίες, αλλά με κοινό ζητούμενο να πληγεί και να κλονιστεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο επιμένει στην πολιτική του αυτονομία και «δίνει προγραμματική διέξοδο εναλλακτικής διακυβέρνησης». Προέβλεπαν μάλιστα ότι οι επιθέσεις θα ενταθούν το προσεχές διάστημα και διαβεβαίωναν ότι ειδικά σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, ηθικής τάξης αλλά και σε συκοφαντίες το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να μην αφήσει «τίποτα να πέσει κάτω».

«Έπιασε ταβάνι ο Τσίπρας, επιστρέφει στο παρελθόν του»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εκτιμήσεις για τους λόγους που η Αμαλίας άνοιξε μέτωπο με την Χαριλάου Τρικούπη, καταφεύγοντας «σε μια υπόθεση παλιά, γνωστή και απαντημένη με κάθε λεπτομέρεια». Σύμφωνα με κορυφαία πηγή, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε εντολή επίθεσης κατά του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προβλέψεις για ποσοστά της ΕΛΑΣ πάνω από 20% ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν. Απεναντίας, το νεοπαγές κόμμα του μοιάζει να έχει πιάσει ταβάνι στη σφαίρα του 15-16%, γεγονός που φαίνεται να έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο πάτημα του κουμπιού εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη εντοπίζουν μια μεγάλη αγωνία να διακατέχει τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς όπως σημειώνουν, πλην ενός πυρήνα πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να προσελκύσει ευρύτερα ακροατήρια, με αποτέλεσμα να υιοθετεί «αποτυχημένες συνταγές πόλωσης και τοξικότητας από το δικό του παρελθόν», επιχειρώντας να ξυπνήσει τα «αντιΠΑΣΟΚ» αντανακλαστικά μιας μερίδας αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δείχνοντας τα δόντια της αλλά και τις διαθέσεις της αυτές τις ημέρες, διαμηνύει προς κάθε πλευρά ότι «όποιος αρχίζει πόλεμο θα δέχεται και τα δικά μας πυρά», ενώ θεωρεί ότι εν τέλει αυτή η επιλογή της ΕΛΑΣ θα της γυρίσει μπούμερανγκ, όσο οι απαντήσεις για τη χρηματοδότησή της παραμένουν θολές και ασαφείς και αντικρουόμενες. Επιπροσθέτως, το «πλεονέκτημα» είναι ότι εμφανίζεται το κόμμα του κ. Τσίπρα να διεξάγει μονομέτωπο εναντίον του ΠΑΣΟΚ, κάτι για το οποίο το κατηγορούσε, ενώ σε επίπεδο εκφοράς πολιτικού λόγου τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θα επιμείνουν στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσουν εσχάτως περί άτυπου φλερτ ΕΛΑΣ-ΝΔ και σύμπτωσης θέσεων σε αρκετά ζητήματα (ιδιωτική ΑΕΙ, πανεπιστημιακή αστυνομία, κόκκινα δάνεια, εξωτερική πολιτική κ.α.), το οποίο δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε μελλοντική συγκυβέρνηση μετεκλογικά.

Με τον τρόπο αυτό είναι σαφές ότι κόβονται οριστικά οι -έτσι κι αλλιώς ανύπαρκτες- γέφυρες της Χαριλάου Τρικούπη προς την Αμαλίας, η οποία θα «χτυπά» την ΕΛΑΣ για δεξιά στροφή, προκειμένου να αλιεύει το δύσπιστο αριστερόστροφο κοινό. Αντιστοίχως, ενεργό και εξίσου πολεμικό διατηρείται το μέτωπο με τη ΝΔ, την οποία το ΠΑΣΟΚ -για να ρίχνει δίχτυα στους κεντρώους δυσαρεστημένους αμφιταλαντευόμενους- θα εγκαλεί στο γνωστό πλέον μοτίβο της αντιμεταρρυθμιστικής πολιτικής, του «ξέπνοου» οράματος και της ακραίας και τοξικής ρητορικής με «μαέστρο» τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Τελευταίες εκκρεμότητες πριν τις διακοπές

Την προσεχή εβδομάδα δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη σημαίνουσα δράση, κάτι που θεωρείται λογικό αφού πλέον ημερολογιακά βρισκόμαστε στον Αύγουστο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται στο γραφείο του ως την Παρασκευή κλείνοντας εκκρεμότητες για τη ΔΕΘ και την εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη που φέτος θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για ολιγοήμερες διακοπές.