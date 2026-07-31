ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: Βιτριολικές κατηγορίες και κάλπες «ο θάνατός σου, η ζωή μου»

Η σφοδρότατη μετωπική αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ ήταν θέμα χρόνου να εκδηλωθεί και σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων. Ανεπισήμως, σε τηλεοπτικά πάνελ ή μέσω διαρροών έχουν υπάρξει αιχμές, αλλά το χθεσινό γαϊτανάκι αλληλοκατηγοριών καταγράφεται για πρώτη φορά από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα τον περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα.

Παρ’ όλα αυτά εξέπληξε ελάχιστους και επιβεβαίωσε το ανομολόγητο μυστικό για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ της ευρύτερης Κεντροαριστεράς.

Τα δύο κόμματα μπορεί να αντιπολιτεύονται -το καθένα από τη σκοπιά του- τη ΝΔ, όμως ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι σκληρός και θα γίνει αδυσώπητος όσο πλησιάζει η ώρα της καλπης.

Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας σκίζουν τα ιμάτιά τους ότι ο εχθρός είναι απέναντι, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ισχυρισμός που κατά το ήμισυ ισχύει. Αρνούνται ωστόσο την ίδια ώρα να παραδεχτούν την άλλη μισή αλήθεια, ότι δηλαδή η μάχη που δίνουν είναι κατά το κοινώς λεγόμενον «o θάνατός σου, η ζωή μου», κάτι που όμως είναι εύλογο να συμβαίνει, από τη στιγμή που οι στόχοι είναι ίδιοι. Ρητορικά και διακηρυκτικά η πρώτη θέση, περισσότερο ρεαλιστικά η δεύτερη, που θα ειναι εξέλιξη διαχειρίσιμη για Ανδρουλάκη και Τσίπρα.

Πολύ απλά, όποιος κόψει τρίτος το νήμα θα δυσκολευτεί πραγματικά πολύ και ίσως αντιμετωπίσει υπαρξιακά ζητήματα πολιτικής επιβίωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, τα καρφιά, τα υπονοούμενα, οι ευθείες ή υπόγειες επιθέσεις δεν πρέπει να ξενίζουν κανέναν, παρά μόνο τους ρομαντικούς της πολιτικής, οι οποίοι όμως μοιάζουν είδος προς εξαφάνιση.

Όσοι επιχείρησαν να διαβάσουν πίσω από τον χαρτοπόλεμο αναρτήσεων, δηλώσεων και ανταπαντήσεων, εκτιμούν ότι η αρχική στόχευση της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήταν η ΝΔ, στην οποία αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής στο θέμα των χρεών και του τραπεζικού δανεισμού, ωστόσο τα σκάγια πήραν και το ΠΑΣΟΚ διόλου τυχαια.

Αφ’ ενός, σε μια προσπάθεια ταύτισης των δύο παλαιών εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος, τους όποιους επιχειρεί να εμφανίσει ως χρεοκοπημένους και αφ’ ετέρου με σκοπιμότητα να αποδυναμώσει το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη περί πολιτικής αλλαγής, βούλησης για επιβολή κανόνων στο τραπεζικό σύστημα αλλά και νέου ήθους στην πολιτική ζωή.

Από την άλλη πλευρά, η τακτική αυτή της πόλωσης και του γκρεμίσματος κάθε ίχνους για γέφυρες ή έστω για σχέσεις ουδετερότητας ενδέχεται να γυρίσει μπούμερανγκ στην ΕΛΑΣ, καθώς το ΠΑΣΟΚ ήδη την κατηγόρησε για διμέτωπο που διευκολύνει την παραμονή Μητσοτάκη στην εξουσία, ενώ επανέφερε στον «αφρό» το ερώτημα της χρηματοδότησης του κόμματος Τσίπρα, το οποίο εξακολουθεί να μένει αναπάντητο.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρήκε επίσης την ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει αναφορικά με τα του οίκου του, διευκρινίζοντας ότι «επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ».

Ταυτόχρονα, έθεσε τα δικά του ερωτήματα προς τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ανάλογες «καθαρές κουβέντες» για τα εξής καταγγελλόμενα: «Το ότι επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας. Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης. Για την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά που κάνει η ΕΛΑΣ και για το ότι επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας».

Στο ίδιο μήκος κύματος το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε στον κ. Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός «μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες, έφερε στη χώρα τα funds, θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, κατάργησε τον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποίησε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιούργησε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη». Παρομοίως, στην ανταπάντηση προς την εκπρόσωπο Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου και αφού κατά το ΠΑΣΟΚ αντί απαντήσεων για το «που βρίσκει τα λεφτά η ΕΛΑΣ», «πούλησε αέρα φρέσκο», αποκάλεσε τον κ. Τσίπρα «τον καλύτερο εκφραστής των συμφερόντων του τραπεζικού συστήματος και ολετήρα των δανειοληπτών».

Χορηγοί και παρασκήνιο

Μέχρι χθες πάντως, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άλλοτε φωτογραφικά άλλοτε κατονομάζοντας την ΕΛΑΣ ασκούσε κριτική για διάφορες θέσεις που εξέφραζε με πιο χαρακτηριστικές αυτές για τη διατήρηση του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, και την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων των funds και των δανειοληπτών, στο θέμα των κόκκινων δανείων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και χθες από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε το επιχείρημα ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί ένα κόμμα ΙΧ, που έχει κριθεί και δεν μπορεί να παριστάνει το νέο, ενώ άφησε υπονοούμενα για κρυφούς χορηγούς και παρασκηνιακά στηρίγματα, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας.