Πάτερ Ευάγγελος Λιάπης: Διάβασε την προσευχή και έκανε πρώτος άλμα μαζί με τον Μπακογιάννη

Πάτερ Ευάγγελος: Ο κομάντο-ιερέας που έδωσε προσευχή και άλμα με Μπακογιάννη

Στις εικόνες από την μετεκπαίδευση των Εφέδρων Αλεξιπτωτιστών σε επιχειρησιακό άλμα, τα βλέμματα μπορεί να στράφηκαν στον πρώην δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, που πραγματοποίησε θαλάσσιο άλμα ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής, ωστόσο όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις πρόσεξαν και μία ακόμη ιδιαίτερη παρουσία.



Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκε και ο πατέρας Ευάγγελος Λιάπης, συνταγματάρχης ιερέας και αλεξιπτωτιστής, τον οποίο είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν εδώ στον FLASH και στην εκπομπή FACES η Εύη Φραγκάκη.



Ο πατέρας Ευάγγελος, όπως μου είπαν, διατήρησε και αυτή τη φορά την παράδοση που τον συνοδεύει σε κάθε άλμα: πριν από την επιβίβαση διάβασε την καθιερωμένη προσευχή, παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας, του Κώστα Μπακογιάννη και των υπόλοιπων εφέδρων αλεξιπτωτιστών που συμμετείχαν στην άσκηση.



Ενδιαφέρον, πάντως, είχε και η σειρά των θαλάσσιων αλμάτων από το Chinook. Έμαθα πως πρώτος, όπως πάντα, πραγματοποίησε την έξοδο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, δεύτερος ο διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και τρίτος ο Κώστας Μπακογιάννης.



Όσο για τον πατέρα Ευάγγελο; Στο επίγειο άλμα έκανε αυτό που συνηθίζει εδώ και χρόνια. Ήταν ο πρώτος που βγήκε, δίνοντας, όπως πάντα, το παράδειγμα. Μια λεπτομέρεια που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από όσους γνωρίζουν τη διαδρομή του στους αλεξιπτωτιστές.

Δείτε εδώ την εκπομπή FACES με τον πατέρα Ευάγγελο Λιάπη - Συνταγματάρχη, αλεξιπτωτιστή.