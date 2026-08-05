Πέντε φράσεις που καλό είναι να αποφεύγεις όταν μιλάς στο παιδί σου

Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε απέναντι στα παιδιά μας μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Ακόμη και φράσεις που λέγονται με καλή πρόθεση, όπως για να καθησυχάσουμε ή να ενθαρρύνουμε ένα παιδί, μπορεί να έχουν διαφορετική επίδραση από αυτή που φανταζόμαστε.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα του παιδιού αντί να τα υποβαθμίζουμε. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί κλαίει ή είναι αναστατωμένο, το να του πούμε «δεν έχεις τίποτα» μπορεί άθελά μας να του μεταδώσει το μήνυμα ότι αυτό που νιώθει δεν έχει σημασία. Η πιο υποστηρικτική στάση είναι να του δώσουμε χώρο να εκφραστεί και να το βοηθήσουμε να κατανοήσει αυτό που αισθάνεται.

Δες ποιες φράσεις καλό είναι να αποφεύγεις και ποιες εναλλακτικές μπορούν να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη σχέση σου με το παιδί.