Υγεία Ύπνος Ψυχική Υγεία

Πώς ο ποιοτικός ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να μειώσει τις δυσάρεστες αναμνήσεις

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο ποιοτικός ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να περιορίζει τις δυσάρεστες αναμνήσεις.

Unsplash
Unsplash
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Ο καλός ύπνος δεν ξεκουράζει μόνο το σώμα, αλλά φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος διαχειρίζεται τις αρνητικές εμπειρίες. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ και το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας δείχνει ότι όταν ο ύπνος είναι διαταραγμένος, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται περισσότερο να περιορίσει τις ενοχλητικές αναμνήσεις και τις ανεπιθύμητες σκέψεις. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η δυσκολία μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άγχους, κατάθλιψης και διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD). Ιδιαίτερα σημαντικός φαίνεται να είναι ο ύπνος της φάσης REM, δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο ονειρευόμαστε, καθώς συμβάλλει στη σωστή «οργάνωση» των πληροφοριών και στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας.

Δες πώς ο ύπνος επηρεάζει τη μνήμη, τα συναισθήματα και την ψυχική υγεία και γιατί η φάση REM θεωρείται τόσο σημαντική για τον εγκέφαλο.

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Υγεία Ύπνος Ψυχική Υγεία

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