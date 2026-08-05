Πώς ο ποιοτικός ύπνος βοηθά τον εγκέφαλο να μειώσει τις δυσάρεστες αναμνήσεις

Ο καλός ύπνος δεν ξεκουράζει μόνο το σώμα, αλλά φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος διαχειρίζεται τις αρνητικές εμπειρίες. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ και το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας δείχνει ότι όταν ο ύπνος είναι διαταραγμένος, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται περισσότερο να περιορίσει τις ενοχλητικές αναμνήσεις και τις ανεπιθύμητες σκέψεις. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η δυσκολία μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άγχους, κατάθλιψης και διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD). Ιδιαίτερα σημαντικός φαίνεται να είναι ο ύπνος της φάσης REM, δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο ονειρευόμαστε, καθώς συμβάλλει στη σωστή «οργάνωση» των πληροφοριών και στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας.

Δες πώς ο ύπνος επηρεάζει τη μνήμη, τα συναισθήματα και την ψυχική υγεία και γιατί η φάση REM θεωρείται τόσο σημαντική για τον εγκέφαλο.