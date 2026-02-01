Πέντε λεπτά κίνησης την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

Ακόμη και σύντομα διαστήματα καθημερινής γυμναστικής έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στον οργανισμό μας. Μόλις επιπλέον πέντε λεπτά την ημέρα ή μισή ώρα λιγότερη καθιστική ενασχόληση μπορούν να συνδεθούν με αισθητή μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου, δείχνει νέα μελέτη. Το εύρημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για ανθρώπους που δυσκολεύονται να εντάξουν τη γυμναστική στη ζωή τους, καθώς δείχνει ότι δεν χρειάζονται δραστικές αλλαγές για να υπάρξει όφελος.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο ScienceAlert, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από συσκευές καταγραφής κίνησης που φορούσαν πάνω από 130.000 άτομα σε διαφορετικές χώρες. Οι επιστήμονες ανέλυσαν πώς η καθημερινή δραστηριότητα και ο χρόνος καθιστικής ζωής σχετίζονται με τη θνησιμότητα, χωρίς να παρακολουθούν τους συμμετέχοντες επί χρόνια. Αντί γι’ αυτό, χρησιμοποίησαν στατιστικά μοντέλα για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο θανάτου κάθε ατόμου και πώς αυτός θα μπορούσε να αλλάξει αν αυξανόταν έστω και λίγο η κίνησή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δύο ομάδες. Η πρώτη περιλάμβανε το 20% των λιγότερο δραστήριων, δηλαδή ανθρώπους που κινούνταν ελάχιστα και περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας καθιστοί. Η δεύτερη κάλυπτε τον γενικό πληθυσμό, εξαιρουμένων μόνο των πιο δραστήριων ατόμων. Οι ερευνητές ήθελαν να δουν αν μικρές παρεμβάσεις θα είχαν διαφορετικό αντίκτυπο σε όσους βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: ακόμα και πέντε επιπλέον λεπτά μέτριας έως έντονης άσκησης την ημέρα θα μπορούσαν θεωρητικά να αποτρέψουν έως και το 6% των θανάτων στην ομάδα υψηλού κινδύνου και περίπου το 10% στον γενικό πληθυσμό. Παράλληλα, η μείωση των καθιστικών ενασχολήσεων κατά μισή ώρα ημερησίως συνδέθηκε με μικρότερο, αλλά υπαρκτό όφελος. Με απλά λόγια, ακόμη και μια σύντομη βόλτα με γρήγορο βήμα ή λίγα λεπτά ποδηλάτου φαίνεται να έχουν νόημα.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα μεγαλύτερα οφέλη εντοπίζονται σε όσους κινούνται λιγότερο. Για κάποιον που ήδη γυμνάζεται συστηματικά, πέντε λεπτά παραπάνω δεν αλλάζουν πολλά. Για κάποιον όμως που περνά τη μέρα του καθιστός, η ίδια μικρή αύξηση μπορεί να σηματοδοτεί μια ουσιαστική βελτίωση στην υγεία του. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν κυρίως στους πιο αδρανείς.

Οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη και όχι για πείραμα που αποδεικνύει άμεση αιτία και αποτέλεσμα. Ωστόσο, το μεγάλο μέγεθος του δείγματος και η συνέπεια των συσχετίσεων καθιστούν τα ευρήματα αξιόπιστα και άξια περαιτέρω διερεύνησης. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν όχι μόνο τη θνησιμότητα, αλλά και την επίδραση της μικρής αύξησης δραστηριότητας σε συγκεκριμένες ασθένειες.

Οι συστάσεις των ειδικών

Το μήνυμα είναι σαφές και πρακτικό: δεν χρειάζεται να ξεκινήσει κανείς μαραθώνιους για να ωφεληθεί. Ο περιορισμός, έστω και στο ελάχιστο, της καθιστικής ζωής και η αντικατάστασή της με κίνηση, π.χ. οι σκάλες αντί για το ασανσέρ ή ένας σύντομος περίπατος μπορούν να αποτελέσουν ρεαλιστικό πρώτο βήμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που νιώθουν ότι «δεν έχουν χρόνο» ή ότι η άσκηση είναι κάτι απρόσιτο.

Φυσικά, οι γενικές οδηγίες παραμένουν ίδιες. Οι διεθνείς οργανισμοί υγείας εξακολουθούν να προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έως έντονης άσκησης την εβδομάδα. Ωστόσο, η νέα μελέτη έρχεται να συμπληρώσει αυτή τη σύσταση με ένα πιο καθησυχαστικό μήνυμα: κάθε κίνηση μετράει και ακόμη και τα μικρά βήματα μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για περισσότερη δραστηριότητα και καλύτερη υγεία.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό The Lancet.