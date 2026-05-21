Πέθανε η Άννα Καφέτση, η ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών η ιστορικός τέχνης και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Άννα Καφέτση. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης εικαστικής σκηνής στην Ελλάδα. Διετέλεσε ιδρυτική διευθύντρια του ΕΜΣΤ, θέση την οποία κατείχε από το 2000 έως το 2014.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της εργάστηκε συστηματικά για να οργανώσει το μουσείο από το μηδέν, διαμορφώνοντας τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα σε μια εποχή που η Ελλάδα δεν διέθετε ακόμη έναν ολοκληρωμένο εθνικό φορέα αφιερωμένο στη σύγχρονη τέχνη.

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΜΣΤ έκανε λόγο για μια «καθοριστική προσωπικότητα» που αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη δημιουργία του μουσείου, με «αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου θεσμού».

«Με το έργο και την επιμονή της, έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στη χώρα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του μουσείου, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στην ανάδειξη καλλιτεχνών και στη διαμόρφωση ενός χώρου ανοιχτού στον πειραματισμό και τη διεθνή καλλιτεχνική συνάντηση.

Μετά την αποχώρησή της από το ΕΜΣΤ, η Άννα Καφέτση ανέλαβε τη διεύθυνση του εκθεσιακού χώρου annexM στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου επιμελήθηκε σημαντικές εκθέσεις και διακαλλιτεχνικά projects, όπως το «Εγκώμιο της σκιάς» και «Ο Κήπος βλέπει».



Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον χώρο των εικαστικών και για τον αγώνα που έδωσε ώστε να μη ματαιωθεί το όραμα του μουσείου.



«Υπάρχει μια κόκκινη κλωστή τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά μου. Έχω όρια μόνο αν δω ότι κινδυνεύει το Μουσείο να ματαιωθεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η Άννα Καφέτση μιλά στην εκπομπή Art Week της ΕΡΤ:

Η Άννα Καφέτση γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 1955. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αισθητική και την Ιστορία της Τέχνης στη Σορβόννη, όπου απέκτησε και Doctorat d'État, ένα από τα ανώτατα γαλλικά ακαδημαϊκά διπλώματα.



Κατά τη διάρκεια της πορείας της υπήρξε ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων, συγγραφέας και έφορος σημαντικών εικαστικών διοργανώσεων, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του πολιτισμού και της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

