Πέθανε η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη - Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Πανδώρας Παφίλη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Την απώλειά της ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο της δημοσιογράφου, η οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών την ενημέρωση και άφησε το δικό της αποτύπωμα στον χώρο των ΜΜΕ.

Η Πανδώρα Παφίλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963 και από το 1992 συνέδεσε την επαγγελματική της διαδρομή με τον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84».

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας της στον σταθμό εργάστηκε στον συντονισμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, στο ελεύθερο και πολιτικό ρεπορτάζ, στη σύνταξη και εκφώνηση ειδήσεων, καθώς και στην παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ αναφέρει ότι η Πανδώρα Παφίλη υπήρξε μια ιδιαίτερα ικανή δημοσιογράφος, η οποία διακρίθηκε για τον επαγγελματισμό, το ήθος και τη συναδελφική της συμπεριφορά.

Όπως επισημαίνεται, εργάστηκε με ζήλο και ευπρέπεια σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της.

Ο θάνατός της αφήνει ένα σημαντικό κενό στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της και στον δημοσιογραφικό χώρο συνολικά.